Altenstadt: Polizei findet 16 Kilogramm Kokain in Auto

Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle an der A7 bei Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) 16 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen haben einen Wert von rund einer Million Euro, so das Bayerische Landeskriminalamt.

16 Kilogramm Kokain in der Stoßstange

Das Kokain war an der hinteren Stoßstange des Wagens versteckt. In dem Schmuggelversteck fanden die Beamten laut Mitteilung insgesamt 15 Drogenpakete. Sie nahmen den 32-jährigen Fahrer des Wagens vorläufig fest. Das Amtsgericht Memmingen erließ inzwischen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die Fahrzeugkontrolle war bereits am Montag vergangener Woche. Der Fahrer des Wagens stammt aus Essen. Er war auf der Autobahn A7 in Richtung Süden unterwegs, als er bei Altenstadt angehalten wurde. Noch in derselben Nacht wurde die Wohnung des Mannes in Essen durchsucht.