Mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

Nach umfassenden Ermittlungen hat die Kripo in Neu-Ulm einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. In seiner Wohnung wurden kiloweise Drogen gefunden. Der Mann ist in U-Haft.

Die Kripo Neu-Ulm hat einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst, bei ihm wurden kiloweise Drogen gefunden. Der Mann sei nach der Festnahme am vergangenen Freitag inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beschuldigter schon länger in der Drogenszene aktiv Der 30-jährige Beschuldigte stehe schon länger im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Er ist nach Erkenntnissen der Ermittler schon seit geraumer Zeit in der Szene aktiv und hat mehrfach Drogen verkauft. Zuletzt habe man konkretere Erkenntnisse zum Handel des Mannes gewonnen, die schließlich in der Festnahme mündeten. Zehn Kilogramm Marihuana, außerdem Kokain und Bargeld Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten laut der Mitteilung zehn Kilogramm Marihuana, anderthalb Kilogramm Kokain sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Der Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.