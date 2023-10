Am Bahnhof in Merklingen geht am Dienstagnachmittag ein Ladepark für Elektroautos in Betrieb. Die Anlage ist nach Angaben des Betreibers die bislang weltweit größte dieser Art.

Die Anlage steht nicht in den Metropolen dieser Welt, sondern auf dem "Park-and-Ride-Platz" am Bahnhof Merklingen-Schwäbische Alb im Alb-Donau-Kreis: Dort geht am Dienstagnachmittag ein riesiger Ladepark für Elektroautos offiziell in Betrieb. Ladepark mit 259 überdachten Stationen für Elektroautos 259 Elektroautos können am Bahnhof Merklingen künftig zeitgleich geparkt und aufgeladen werden. Einen so großen Auflade-Parkplatz für E-Autos gibt es nach Angaben des Betreibers bislang nirgends auf der Welt. Der Strom wird aus einer Photovoltaikanlage gewonnen, die wie ein riesiger Carport über den Parkplätzen gebaut wurde. Überschüssiger Strom kann ins Stromnetz abgegeben werden. Am Bahnhof Merklingen gibt es jetzt einen Ladepark mit 259 Stellplätzen für Elektroautos - den Strom liefern die Photovoltaikanlagen des Solar-Carports. SWR Investor: zukunftsweisendes Projekt auch für Pendler Der Investor, der Verband Region Schwäbische Alb, spricht von einem zukunftsweisenden Projekt - konzipiert auch für die Bewohnerinnen und Bewohner rund um Merklingen. Sie können künftig ihr Auto in Merklingen laden und vom Bahnhof Merklingen aus mit dem Zug zur Arbeit oder Freizeitgestaltung über die neue Bahntrasse nach Ulm oder Stuttgart fahren. In diesem Konzept sieht der Investor die klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Mehr als fünf Millionen Euro hat der Ladepark für Elektroautos gekostet. Sie wurde mit Fördergeldern des Landes finanziert.