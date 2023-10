Nachfrage nach E-Autos in Baden-Württemberg stark rückläufig

Die Zahl der Neuzulassungen bei E-Autos ist in Baden-Württemberg zurückgegangen. Ähnlich sieht es im Bund aus - Ursache könnte das Auslaufen einer staatlichen Fördermaßnahme sein.

Die Neuzulassungen von E-Autos in Baden-Württemberg sind in den vergangenen zwölf Monaten massiv zurückgegangen. Im September wurden 4.733 Neufahrzeuge registriert, im Vorjahresmonat waren es noch 6.662 gewesen, teilte der Landesverband des Kraftfahrzeuggewerbes am Freitag in Stuttgart mit. Das sei ein Rückgang von mehr als 28 Prozent.

Entwicklung macht sich bundesweit bemerkbar

Ähnlich entwickeln sich auch die Zahlen auch im Rest der Bundesrepublik: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im September bundesweit 31.714 Elektroautos zugelassen. Das waren 28,6 Prozent weniger als im September des Vorjahres.

Noch stärker als bei den Elektroautos sind in Baden-Württemberg die Zulassungen bei Plug-in-Hybriden gesunken. Hier gab es im September 2.941 Neufahrzeuge, im Vorjahr waren es 4.944 (minus 40,5 Prozent). Der Präsident des baden-württembergischen Landesverbands des Kraftfahrzeugsgewerbes, Michael Ziegler, macht das Auslaufen der staatlichen Förderung für gewerbliche Elektrofahrzeuge für den Trend verantwortlich. "Ohne verlässliche staatliche Unterstützung sind die gesteckten Elektro-Ziele schlichtweg utopisch", sagte er.