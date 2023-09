Wer jetzt eine Ladestation bezuschusst bekommt - und wer nicht

per Mail teilen

Wer sein E-Auto mit eigenem Solarstrom laden möchte, kann mehr als 10.000 Euro Zuschuss bekommen. Die Verbraucherzentrale BW kritisiert, dass die Falschen gefördert werden.

Mit dem neuen Förderprogramm "Solarstrom für Elektroautos" will die Bundesregierung mit insgesamt einer halben Milliarde Euro mehr Lademöglichkeiten zu Hause fördern. Dabei zielt die KfW-Förderung auf den Neubau eines kompletten Systems ab: die Solaranlage auf dem Dach, ein Solarstromspeicher und die Ladestation für das Elektroauto. Rechnet man die maximalen Teilförderungen zusammen, sind pro Antrag insgesamt maximal 10.200 Euro möglich. Die Höhe der Förderung richtet sich unter anderem nach der Leistung der Solaranlage oder der Kapazität des Batteriespeichers.

Die Förderung kann dabei für Hauseigentümer durchaus interessant sein, rechnet die Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) vor. Bei 32.000 Euro Kosten für Anlagen und Montage könnten in einer Beispielrechnung 8.000 Euro gefördert werden, also ein Viertel der Gesamtkosten.

Die wichtigsten Bedingungen für die KfW-Förderung Das zu ladende Auto muss rein elektrisch fahren (kein Hybrid) und muss bereits bestellt oder geliefert worden sein.

Der Eigentümer eines Hauses muss dieses selbst bewohnen.

Solaranlage, Stromspeicher und Ladestation müssen fabrikneu angeschafft werden und gewisse Mindestleistungen erfüllen.

Die KfW verlangt zudem einen Nachweis, dass der Hausstromanbieter ebenfalls zu 100 Prozent Ökostrom einspeist - gegebenenfalls muss der Anbieter gewechselt werden. Insgesamt stellt das Bundesverkehrsministerium 500 Millionen Euro für das Förderprogramm zur Verfügung. Bei rund 10.000 Euro Förderung würde das in etwa für knapp 50.000 Häuser reichen. Ist das Geld ausgeschöpft, können keine Anträge mehr gestellt werden.

Kritik von Verbraucherzentrale BW: Zu wenig Förderung für zu wenige Menschen

Für die Förderung gibt es aber auch jede Menge Kritik. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisiert vor allem, dass ausschließlich im Haus wohnende Eigentümer gefördert werden. Verbraucherschützer Matthias Bauer fordert: "Es müsste ermöglicht werden, dass auch Mieterinnen und Menschen, die in größeren Wohneinheiten wohnen, ebenfalls an so einem Modell teilhaben können." Auch sei das Fördervolumen insgesamt zu gering.

"Die Leute werden den Topf sehr schnell ausschöpfen."

Der Automobilclub AvD kritisiert, dass die Hürden für die Förderung zu hoch seien. Andere bemängeln, dass nur infrage komme, wer finanziell sowieso schon gut dastehe.

Die Kritik hat Bundesverkehrsminister Wissing zurückgewiesen. Er habe unter anderem Haus-Eigentümer auf dem Land im Blick, die oft auf ein Auto angewiesen seien. Gerade die sollten motiviert werden, Solarstrom vom eigenen Dach zu nutzen. Das Bundesverkehrsministerium rechnet damit, dass eine hohe fünfstellige Zahl von Anträgen zusammenkommt.

Gibt es die Förderung auch für Solaranlage, Speicher oder Ladestation einzeln?

Nein, die Förderung ist ganz ausdrücklich für genau diese Geräte-Kombination gedacht. Und alle drei müssen fabrikneu sein. Das Ziel ist, dass E-Autos mit Sonnenstrom - also erneuerbarer Energie - geladen werden und dezentral, also jeweils zu Hause. Zusätzlich soll das am Ende auch die Stromnetze entlasten.

Aber: Es kann sich lohnen, in der eigenen Gemeinde nachzufragen, ob es lokal oder regional Zuschüsse für einzelne Bauteile gibt. In Baden-Württemberg läuft beispielsweise noch ein Programm für einen vergünstigten Kredit für Stromspeicher.

Können auch Mieterinnen und Mieter oder Eigentümer in Mehrfamilienhäusern die Förderung bekommen?

Nein. Die Förderung gibt es weder für Mietshäuser noch für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs). Fördervoraussetzung ist, dass man das eigene Haus bewohnt.

FAQ: Wallbox - wie das mit der E-Tankstelle zuhause funktioniert

Welche Bedingungen gelten für die Antragstellung?

Ganz wichtig: Die Förderung gibt es nicht rückwirkend. Bei Antragstellung darf ausdrücklich noch kein Teil bestellt sein und kein Handwerker beauftragt sein. Das sollte erst erfolgen, wenn die Zusage für den Zuschuss da ist.

Ausnahme: Die Erweiterung einer bestehenden Photovoltaikanlage um eine bestimmte zusätzliche Leistung (mindestens 5 kWP) plus Wechselrichter wird auch mit gefördert, wenn zusätzlich Stromspeicher und Ladestation neu gekauft werden. Oder man baut eine komplett neue PV-Anlage mit mindestens 5 kWP neben eine bestehende.

Für den Antrag ist ein Kostenvoranschlag nötig, der angibt, welche Leistung die einzelnen Bausteine haben.

Die ganze Abwicklung ist online bei der KfW möglich.

Kann das Programm auch kombiniert werden, zum Beispiel mit einem geförderten KfW-Kredit für eine Photovoltaikanlage?

Nein, das ist beim Programm "Solarstrom für Elektroautos" nicht möglich.