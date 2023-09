Der Karlsruher Energieversorger EnBW betreibt das größte Schnellladenetz in Deutschland. Auf der IAA zeigt der Konzern barrierearme neue Ladeparks, die effizient und vernetzt sind.

Das sogenannte "EnBW HyperNetz" ermöglicht E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern nicht nur das Laden an den Standorten der EnBW - sondern an mehr als einer halben Million Ladepunkte in 17 europäischen Ländern. Grenzübergreifend gelten die gleichen Tarife. Mit über 3.400 Ladepunkten betreibt die EnBW das größte Schnellladenetz in Deutschland. Dazu gehören mittlerweile auch 27 mit Solardach ausgestattete Ladeparks.

30.000 neue Schnellladepunkte in Deutschland

Bis 2030 will die EnBW bundesweit rund 30.000 Schnellladepunkte betreiben. Hierfür verdoppelt das Energieunternehmen seine Investitionen in den Bereich E-Mobilität auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr.

"Wir möchten eine führende Position in diesem Bereich behalten – am liebsten die Nummer eins bleiben."

EnBW kooperiert mit Dallmayr und Kärcher

Außerdem setzt die EnBW auf Kooperationen: Unter anderem arbeitet das Unternehmen mit der Kaffeemarke Dallmayr zusammen und mit dem Reinigungsgerätehersteller Kärcher – in einem der Schnellladepunkte können Fahrerinnen und Fahrer, nachdem sie ihr E-Auto an gestöpselt haben, den Innenraum „kärchern“. Ein winziger Baustein der E-Mobilitätsstrategie, klar. Aber auch darum gehe es, sagt EnBW-Manager Bloch: Einfach auch mal Sachen auszuprobieren.

EnBW mit Töchtern: eine Full-Service-Anbieterin

An allen Schnellladeparks können Kunden mit bis zu 300 Kilowatt laden und so – je nach Fahrzeug – in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer neue Reichweite erhalten.

Im Bereich E-Mobilität hat sich die EnBW mit ihren Tochterunternehmen in den vergangenen Jahren zu einer Full-Service-Anbieterin entwickelt. Der Konzern deckt die komplette Bandbreite ab: von der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen über den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen Lösungen für E-Auto-Fahrer.

Schnellladeparks in Posthausen, Bielefeld, Alfeld, Nahetal und Gau-Bickelheim

Diesen Monat beginnt die EnBW mit dem Bau von fünf überdachten Schnellladeparks, verteilt über das Bundesgebiet. Einen großen Standort errichtet sie östlich von Bremen in Posthausen. In Nordrhein-Westfalen entsteht ein Ladepark im Süden von Bielefeld, ein weiterer im bayrischen Alfeld, östlich von Nürnberg. Gleich zwei Standorte baut die EnBW in Rheinland-Pfalz: am Dreieck Nahetal und in Gau-Bickelheim.