Daria Henning wird neue Bürgermeisterin in Langenau. Sie gewann am Sonntag die Stichwahl gegen Amtsinhaber Daniel Salemi. Damit hat die Stadt erstmals eine Rathauschefin.

Neue Bürgermeisterin in Langenau (Alb-Donau-Kreis) wird Daria Henning (CDU). In der Stichwahl am Sonntag erhielt die 35-Jährige laut vorläufigem Ergebnis fast 54 Prozent der Stimmen. Am 1. Mai wird sie ihr Amt in Langenau antreten. Die Stadt hat dann erstmals eine Rathauschefin. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei knapp 56 Prozent, das ist etwas mehr als im ersten Wahlgang.

Im ersten Wahlgang am 4. Februar hatte keiner der vier Kandidierenden die absolute Mehrheit geholt. Allerdings lagen Amtsinhaber Daniel Salemi (parteilos) mit rund 41 Prozent und Bewerberin Henning mit nur 0,1 Prozent Rückstand deutlich vorn.

Wechsel im Rathaus Langenau

Dagegen fiel das Ergebnis der Stichwahl am Sonntag sehr deutlich aus: Henning kam nach vorläufigem amtlichen Endergebnis auf knapp 54 Prozent, das sind fast sieben Prozent mehr Stimmen, als der Amtsinhaber erhielt (46,07 Prozent). Er wurde damit nach seiner ersten Amtszeit abgewählt.

Noch wohnt die angehende Rathauschefin in Göppingen. Sie will aber nach eigenen Angaben so schnell wie möglich nach Langenau umziehen. Daria Henning ist verheiratet und hat einen Sohn.