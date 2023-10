Langenau: Nächtliche Spritztour mit der Straßenwalze

Drei Männer haben in Langenau mitten in der Nacht eine Spritztour mit einer Straßenwalze gemacht. Der Lärm hatte in der Nacht auf Sonntag eine Frau aus dem Schlaf gerissen.

Ein ungewöhnlicher Krach auf der Straße hat die Frau aus dem Langenauer Ortsteil Hörvelsingen aufgeweckt. Als sie aus dem Fenster sah, entdeckte sie den Grund dafür: Eine Straßenwalze fuhr an ihrem Haus vorbei, am Sonntagmorgen um 3:30 Uhr. Ein Mann saß darauf, zwei weitere folgten der Baumaschine zu Fuß. Straßenwalze stand auf einer Baustelle Die Frau rief die Polizei. Die Streife entdeckte die Straßenwalze wenig später, abgestellt mitten auf der Straße. Die Männer waren verschwunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten die Unbekannten die Walze offenbar bei einer Baustelle in der Nähe gestartet und hatten die Absperrgitter überfahren. Wie sie an den Zündschlüssel kamen, ist bisher unbekannt.