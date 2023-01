Kalter Markt Ellwangen: Das ist bis Montag geplant

Pferdeprämierung, Kuttelessen, Umzug: Der Kalte Markt in Ellwangen steuert auf seinen Höhepunkt zu. Vor allem der große Umzug durch die Innenstadt dürfte tausende Besucher anziehen.

Kalter Markt in Ellwangen: Rocknacht zum Auftakt

Der Kalte Markt in Ellwangen ist definitiv das älteste Fest der Stadt. Aber die Jahrhunderte alte Tradition steht nicht im Widerspruch zu modernen Elementen: Zum Auftakt gab's was auf die Ohren. In der Rindelbacher Kübelesbuckhalle wurde am Dreikönigs-Abend die "Kalte Markt Edition" der Beat-Night veranstaltet.

Am heutigen Samstag folgte ein sportliches Event. Um 12 Uhr startete am Fuchseck der erste Ellwanger Kuttellauf. Am Samstagabend dann versammelt sich die Landjugend zum grünen Ball in der Stadthalle.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Wirtschaft: Die Ausstellung "Haus, Garten und Landwirtschaft" sowie die Technikmesse auf dem Schießwasen werden mit dem Salut der Schützengilde und dem "Kalte-Markt-Lied" eröffnet. Ab 12:30 Uhr laden die Ellwanger Geschäfte zu einem Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. In vielen Geschäften gibt es einen Gutschein für das traditionelle Festessen zum Kalten Markt. Das ist eine Portion Kutteln - 1.000 kleine Portionen werden davon verschenkt. Feierlich festlich wird es am Abend: Bei der Reitermesse in der romanischen Basilika St.Vitus wird der Pferdeheiligen Eleusippus, Speussipus und Meleusippus gedacht.

Der Montag nach Heilige Drei Könige ist der wichtigste Tag des Kalten Marktes in Ellwangen (Ostalbkreis). Schon am frühen Morgen treffen sich Pferdeliebhaber auf dem Schießwasen.

Hier können Sie am Montag ab 14 Uhr den Pferdeumzug am Kalten Markt im Livestream sehen.

Das steht am Montag beim Kalten Markt auf dem Programm:

Ab 8:30 Uhr: Eine Jury prämiert Pferde und Pferdegespanne auf dem Festplatz Schießwasen in der Nähe der Innenstadt. Zugelassen sind Kleinpferde-, Warmblut-, Kaltblut- und Spezialrassen. Die Siegerehrung findet direkt nach dem Umzug am Nachmittag vor der städtischen Musikschule statt.

Am Mittag: Sie sind die kulinarische Spezialität des Kalten Marktes, aber nicht jedermanns Sache: Die Kutteln, die verschiedene Ellwanger Metzgereien zur Mittagszeit in Gaststätten anbieten. Einige kaufen während des Kalten Marktes die Innereien gleich auf Vorrat, denn die Metzger bieten die Kutteln praktischerweise auch in Gläsern an.

Sie sind die kulinarische Spezialität des Kalten Marktes, aber nicht jedermanns Sache: die Kutteln. (Archivbild) SWR

Ab 14 Uhr: Es wird bunt und laut: Mehr als 300 Pferde und Gespanne ziehen gemeinsam mit Musikkapellen und Bürgerwehren durch die historische Innenstadt von Ellwangen. Der Umzug beginnt laut Stadt in der Wolfgangsklinge und führt über die Wolfgangsstraße, die Marienstraße bis zur Spitalstraße. Den Anfang des Umzugs bilden die Siegerstuten und Siegergespanne der Prämierung.