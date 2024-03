Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wollen in den kommenden drei Jahren prüfen, ob sie im Raum Neu-Ulm und Senden Erdwärme nutzen können. Untersucht wird das mit Fernwärme versorgte Gebiet.

In einem Gebiet rund um Neu-Ulm und Senden soll möglicherweise Erdwärme für die Wärmeversorgung genutzt werden. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben ein Projekt begonnen, bei dem sie prüfen, ob Tiefengeothermie in dem Bereich in Frage kommt. In den kommenden drei Jahren geht es zunächst um die Erkundungsphase, teilten die SWU mit.

Seit Januar wird ein 9.500 Hektar großes Gebiet untersucht, das sich von Neu-Ulm bis an die Vöhringer Stadtgrenze erstreckt. Es werde noch nicht gebohrt, sondern zunächst an der Oberfläche gemessen, so ein Sprecher der SWU. Dabei werden Auswirkungen auf die Umwelt wie auch die Geologie geprüft. Die Stadtwerke untersuchen innerhalb des mit Fernwärme versorgten Gebiets die Potentiale der Erdwärmenutzung.

Entscheidung zur Nutzung von Erdwärme 2027

Bis 2027 soll die Prüfung dauern. "Erst wenn diese Phase erfolgreich abgeschlossen ist, treffen wir die weiterführende Investitionsentscheidung", sagt SWU-Geschäftsführer Klaus Eder. Er sei vom Nutzen der Tiefengeothermie überzeugt. Es sei ein Weg, bei der Wärmegewinnung CO2 einzusparen.