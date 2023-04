Tiefengeothermie: Bürger am Oberrhein wollen mitreden

Bei Tiefengeothermie-Projekten am Oberrhein fordern Bürger mehr Mitsprache. An geplanten Standorten wünschen sie sich verbindliche Befragungen oder Bürgerentscheide.

Die Bürger lehnten Tiefengeothermie im Oberrheingraben ab, heißt es von neun Bürgerinitiativen in einem gemeinsamen Schreiben unter anderem an Bürgermeister und Gemeinderäte. Das habe der Bürgerentscheid Ende März in Waghäusel gezeigt. Dort sprach sich eine Mehrheit von mehr als 70 Prozent dagegen aus, dass die Stadt Grundstücke für ein Geothermieprojekt verkauft. Entsprechend müssten auch an anderen Standorten die Bürger verbindlich gehört werden, fordern die Geothermiegegner.

"Wir fordern, alle Tiefengeothermieplanungen im Oberrheingraben einzustellen und mit Alternativen weiter zu planen."

Bürgerinitiativen: Geothermie unzuverlässig und unsicher

Die Bürgerinitiativen bezeichnen Tiefengeothermie in dem Schreiben als "unzuverlässig" und "unberechenbar". Eines der Unternehmen, die entsprechende Projekte planen, ist die Deutsche Erdwärme aus Karlsruhe. Sie hält ihre Vorhaben für sicher und beruft sich dabei auch auf Experten. Auch gebe es Umfragen, die sich für mehr Geothermie aussprächen. Anfang des Jahres hat die Deutsche Erdwärme die Baugenehmigung für ein Kraftwerk in Graben-Neudorf erhalten.

"Wir sind der Meinung, dass Geothermiekraftwerke mit den neuesten technischen Möglichkeiten sicher zu betreiben sind."

Wegen Problemen bei der Zementierung eines Bohrlochs mussten allerdings für vergangenen Januar geplante Tests in Graben-Neudorf, unter anderem zur Menge, Temperatur und Konsistenz des Thermalwassers, verschoben werden. Nach Angaben der Deutschen Erdwärme sollen die Probleme aber noch im zweiten Quartal behoben werden. Die Tests würden anschließend "einige Tage" in Anspruch nehmen. Das Kraftwerk soll voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen.

Deutsche Erdwärme-Geschäftsführer Herbert Pohl und der Leiter Bohrung, Sebastian Homuth, vor der Geothermie-Bohranlage in Graben-Neudorf. SWR Vuk Dajovic

Tiefengeothermie ist Erdwärmenutzung in großen Tiefen Als Tiefengeothermie bezeichnet man die Nutzung der Erdwärme in Tiefen zwischen 400 und 5.000 Metern. Wie die Agentur für Erneuerbare Energien erläutert, sind dort im Vergleich zur oberflächennahen Geothermie die Temperaturen weitaus höher. Neben der Wärmeversorgung ist Tiefengeothermie auch für die Stromerzeugung nutzbar. Laut Umweltbundesamt werden mit Erdwärme aus Tiefengeothermie Wärmenetze gespeist und ganze Stadtviertel mit Heizwärme versorgt. Ist das Temperaturniveau hoch genug, kann mit einem Geothermiekraftwerk auch Strom erzeugt werden. Der Vorteil dieser Energiegewinnung: Geothermie ist nicht von Wettereinflüssen abhängig und kann das ganze Jahr über umweltfreundlich Heizwärme und Strom liefern.

Der Nachteil: Es ist schwer vorhersehbar, wie sich Tiefenbohrungen auswirken. So kam es beispielsweise nahe den Geothermie-Kraftwerken in Basel (2006) und Landau in der Pfalz (2009) zu leichten Erdbeben. Das Kraftwerk Basel ist inzwischen stillgelegt, das in Landau vorübergehend außer Betrieb. Die überregional bekannt gewordenen Schäden in Staufen im Breisgau sind durch Bohrungen im Rahmen der oberflächennahen Nutzung von Erdwärme entstanden. Mehr Forschung soll nun helfen, die Auswirkungen der Tiefenbohrungen besser vorherzusagen. Laut Berechnungen könnten mit den heute bekannten Ressourcen der "tiefen Geothermie" 29 Prozent des deutschen Wärmebedarfs gedeckt werden. Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) geht beim Einbau von Erdwärmesonden in Baden-Württemberg von einer Schadens-Wahrscheinlichkeit von unter 0,002 Prozent jährlich aus.

Mehrere Geothermieprojekte am Oberrhein geplant

Darüber hinaus plant das Unternehmen weitere Geothermie-Kraftwerke in Karlsruhe-Neureut und Dettenheim. In Waghäusel prüft das Unternehmen nach dem Bürgerentscheid alternative Standorte, die nicht der Stadt gehören. Auch das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie nutzt Tiefengeothermie, allerdings um dabei klimaneutral Lithium zu gewinnen. In einer Pilotanalage im südpfälzischen Insheim hat es den Rohstoff in geringen Mengen bereits gefördert. Derzeit baut es eine 200 Mal größere Demonstrationsanlage im Geothermiekraftwerk in Landau.