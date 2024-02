60-Jährige kommt bei Zimmerbrand in Ulm ums Leben

Eine 60-Jährige ist bei einem Zimmerbrand in der Ulmer Weststadt ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Weststadt ist am Mittwochabend eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einer Wohnung in der dritten Etage aus.

Bei der Feuerwehr Ulm gingen am Mittwochabend zahlreiche Notrufe ein, weil aus dem oberen Geschoss in dem Mehrfamilienhaus Flammen schlugen. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die Flammen schon wieder zurückgegangen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die meisten Flammen schon wieder erloschen. Offenbar gab es nicht viel brennbares Material in der Wohnung. SWR Justus Madaus

Brand in der Ulmer Weststadt: Bewohnerin war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits tot

Vermutlich gab es in der Wohnung nicht viel brennbares Material. Es entstand jedoch ein enormer Rauchschaden, teilte die Feuerwehr Ulm mit. Die Feuerwehrleute setzten eine Drehleiter ein. Als sie die verrauchte Wohnung betreten konnten, war die Bewohnerin bereits tot.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit 45 Personen im Einsatz.