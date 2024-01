Nach dem Brand in einer Halle eines Busunternehmens in Günzburg geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung und drei Tatverdächtigen aus. Bei dem Feuer entstand ein Millionenschaden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einer Bushalle in Günzburg Sonntagnacht vorsätzlich gelegt wurde. Drei Personen seien beteiligt gewesen, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West. Nun werden Zeugen gesucht.

In einer Halle eines Busunternehmens am Bahnhofsplatz in Günzburg waren in der Nacht auf Sonntag ein Reisebus und ein Linienbus komplett ausgebrannt. Ein ebenfalls in der Halle geparkter Bus wurde stark beschädigt, ebenso die Halle. Der Sachschaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm und Erkenntnissen eines Sachverständigen des Landeskriminalamtes München ergab sich laut Mitteilung der Verdacht vorsätzlicher Brandstiftung. Die Polizei nannte dazu keine Details, aus "ermittlungstaktischen Gründen", wie es heißt.

Feuer in der Halle - Ruß legt sich auf geparkte Autos

Erst jetzt konnten Autos, die auf einem Parkdeck über den Busgaragen standen, abgeholt werden. Das Betreten war zunächst untersagt, ein Statiker war zur Begutachtung hinzugezogen worden. Auf einigen Autos hatte sich Ruß abgelagert, der beim Brand in der Halle entstanden war.