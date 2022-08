per Mail teilen

Innerhalb von 30 Minuten sind Freitagnacht in Holzheim im Kreis Dillingen zwei Brände ausgebrochen. Ermittler gehen in beiden Fällen davon aus, dass das Feuer gelegt wurde.

Eine Scheune in Holzheim im Kreis Dillingen ist komplett abgebrannt. Mario Obeser

Die Brände waren nur rund drei Kilometer voneinander entfernt: Zuerst hatte es in einem Anwesen eines Aussiedlerhofes in Holzheim gebrannt. Kurz darauf geriet im Holzheimer Ortsteil Ellerbach eine landwirtschaftliche Halle in Brand.

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten aus dem Kreis Dillingen war zum Löschen der Brände im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Brände in Holzheim: Gesamtschaden in Millionenhöhe

In ersten Fall brannte der Heustadel des Bauernhofs am Ortsrand von Holzheim komplett ab. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei im oberen sechsstelligen Bereich, möglicherweise ist er aber auch höher, heißt es.

In der Halle waren neben Heu und Strohballen auch landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff.

Im zweiten Fall war die Halle eines Reiterhofs betroffen. In der Halle standen Traktoren und landwirtschaftliche Geräte. Die Polizei schätzt den Sachschaden dort auf etwa eine halbe Million Euro. Möglicherweise ist er aber auch höher, weil auch eine Fotovoltaikanlage abbrannte.

Beim Brand in einer Lagerhalle in Holzheim-Ellerbach wurde unter anderem eine Fotovoltaikanlage zerstört. Mario Obeser

Erste Ermittlungen in Holzheim: Brandstiftung in beiden Fällen?

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Dillingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand gehen die sie am ehesten von Brandstiftung in beiden Fällen aus.