Bernstadt: Brand einer Garage greift auf Wohnhaus über

In Bernstadt im Alb-Donau-Kreis hat am Mittwoch ein Fahrzeug in der Garage eines Wohnhauses Feuer gefangen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, der Sachschaden hoch.

Laut Polizei meldeten Zeugen das Feuer in Bernstadt gegen 14:30 Uhr. Zunächst brannte eine Garage, dann griff das Feuer auf ein Wohnhaus und zuletzt auch auf eine weitere, benachbarte Garage über. Der Brand ist laut Polizei in der Garage ausgebrochen und ließ sich schwer löschen. z-media, Ralf Zwiebler Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz leicht verletzt. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Brand in Bernstadt: Hoher Sachschaden Der Schaden an Garagen, einem Wohnmobil und auch dem Wohnhaus wird auf mehrere hunderthausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.