Isabella Hafner SWR

Isabella Hafner ist multimediale Reporterin im Studio Ulm und seit 2009 Journalistin. In Bild und Ton fängt sie ein, was oben auf der Alb passiert und unten an der Donau. Ihre volle Begeisterung bekommen Themen, die Weltgeschehen in die Region zoomen - und Regionales hinaus in die Welt vergrößern. Seit Jahren faszinieren sie die Zusammenhänge rund um das Thema Nachhaltigkeit. Vor allem: Welche Lösungen entspringen Wissenschaftlern, Unternehmen oder einfachen Bastlern in ihrer Garage? Ihr Studium "Nachhaltigkeit und Journalismus" an der Leuphana Universität Lüneburg hat sie hier sehr geprägt. In ihrer Abschlussarbeit mit dem Titel "Reizwäsche" befasste sich Isabella Hafner mit den umwelt- und gesundheitsschädlichen Folgen der Textilproduktion und "Alternativ-Textilien" wie Ananasleder oder Stoffe aus Holz. Davor hat sie in Augsburg Kunst, Psychologie und Pädagogik (Lehramt) studiert, bei der "Südwest Presse" volontiert und dort einige Jahre als Redakteurin gearbeitet.

Heimat

Kreis Günzburg. Seit vielen Jahren: erst in Ulm, dann in Neu-Ulm daheim.