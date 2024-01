In der Nacht auf Sonntag sind bei einem Feuer bei einem Busunternehmen in Günzburg zwei Reisebusse komplett ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Million Euro.

Bei einem Feuer in Günzburg ist in der Nacht auf Sonntag ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden: Zwei Reisebusse wurden zerstört. Die Halle, in der sie standen, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Brandmelder alarmieren Feuerwehr

Wie die Polizei mitteilte, schlug um etwa ein Uhr früh ein Brandmelder auf dem Gelände eines ortsansässigen Busunternehmens Alarm. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei Reisebusse in einer Halle in Flammen. Nach Angaben eines Zeugen, musste die Feuerwehr durch ein geschlossenes und in Teilen zerstörtes Rolltor löschen, da sich das Tor nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr war mit Kräften aus Günzburg, Leipheim, Denzigen, Reisensburg, Nornheim, Deffingen und Gundremmingen im Einsatz.

Reisebusse aus der Halle gezogen

Aufgrund des Rauchs waren Anwohnerinnen und Anwohner zeitweise aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zum endgültigen Löschen wurden die beiden Busse aus der Halle gezogen. Gegen Morgen war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Brand in Günzburg wohl technischen Defekt verursacht

Die beiden Reisebusse wurden komplett zerstört. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich in einem der Busse noch zusätzlich Ski-Ausrüstung einer vorigen Reise befunden. Die Halle ist durch Hitze, Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Nach ersten Erkenntnissen geht sie als Brandursache von einem technischen Defekt an einem der beiden Busse aus.