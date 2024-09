Prozess wegen Geiselnahme in Ulm - Opfer werden befragt

Ein Mann hatte im Januar zwölf Geiseln in einem Ulmer Café in seine Gewalt gebracht. Im Prozess gegen den Angeklagten sollen am Mittwoch vor Gericht die Opfer als Zeugen gehört werden.

Vor dem Landgericht Ulm wird am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geiselnehmer fortgesetzt. Der Mann soll im Januar zwölf Geiseln in einem Ulmer Café in seine Gewalt gebracht haben. Am Mittwoch sollen die Opfer als Zeugen gehört werden. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt gestanden.

Der Geiselnehmer hatte am Abend des 26. Januar elf Gäste sowie eine Mitarbeiterin eines Cafés in der Ulmer Innenstadt mit täuschend echt aussehenden Waffen bedroht und in seine Gewalt gebracht. Die Tat ist laut Staatsanwaltschaft auf einem Überwachungsvideo zu sehen.

Geiselnahme in Ulm: "Täter wollte sich erschießen lassen"

Polizisten, die bei der Geiselnahme im Einsatz waren, hatten zum Prozessauftakt am Montag ausgesagt. Ein Beamter gab dabei seine Eindrücke wieder und erklärte, der Täter habe sich erschießen lassen wollen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatverdächtige, ein ehemaliger Soldat, psychisch krank ist. Sie strebt die Einweisung des 44-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus an.