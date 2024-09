Geiselnahme in Ulm: Geständnis zum Prozessauftakt

per Mail teilen

Beim Prozessauftakt zur Geiselnahme in Ulm hat der Angeklagte am Montag die Taten eingeräumt. Der 44-jährige Soldat hatte im Januar in einem Ulmer Café zwölf Geiseln genommen.

Im Prozess um die Geiselnahme in Ulm hat der Angeklagte am Montag die Tat über seinen Verteidiger eingeräumt. Der Tatverdächtige erklärte jedoch, dass er nicht mit dem Ziel, Geiseln zu nehmen, nach Ulm gefahren sei. Der Plan habe sich erst vor Ort entwickelt.

Im Januar hatte der 44-jährige Soldat aus Nordrhein-Westfalen in einem Café am Ulmer Münsterplatz zwölf Geiseln genommen. Laut Anklageschrift wollte er sich von der Polizei erschießen lassen.

Einsatz bei Geiselnahme: Polizeibeamte als Zeugen im Prozess

Vor Gericht wurden am Montagvormittag auch Polizeibeamte befragt, die bei der Geiselnahme am 26. Januar in Ulm im Einsatz waren. Einer sagte, er habe den Eindruck gehabt, dass der Täter tatsächlich gewartet habe, bis das Sondereinsatzkommando (SEK) vor Ort sei. Der Geiselnehmer habe sich von SEK-Beamten erschießen lassen wollen, so die Vermutung des Zeugen.

Um den Geiselnehmer handlungsunfähig zu machen, war tatsächlich auf ihn geschossen worden. Er wurde dabei laut Staatsanwaltschaft schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Ulm sind insgesamt acht Zeuginnen und Zeugen geladen. Am Nachmittag sollen auch Menschen gehört werden, die der Täter bei der Geiselnahme mit täuschend echt aussehenden Waffen in seine Gewalt gebracht hatte.

Angeklagter spricht von psychischen Problemen

Der Beschuldigte erklärte am Montag vor Gericht außerdem, dass er psychische Probleme habe, ausgelöst durch seine Bundeswehreinsätze. Er sprach aber zudem von wenig Unterstützung seitens der Bundeswehr.

Die Staatsanwaltschaft strebt laut Anklageschrift aufgrund eines Gutachtens die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Er leide an einer posttraumtischen Belastungsstörung infolge von Auslandseinsätzen.