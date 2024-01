Der mutmaßliche Geiselnehmer, der am Freitag in Ulm von der Polizei angeschossen wurde, ist bislang nicht vernehmungsfähig. Der 44-jährige Mann befindet sich in einem Krankenhaus.

