Die Polizei in Ulm wollte sich am Sonntag noch nicht dazu äußern, was inzwischen an Details zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer durchgesickert ist. Er soll Afghanistan-Veteran und suizidgefährdet sein.

Sendung am Mo. , 29.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg