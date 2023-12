per Mail teilen

Riesenschreck für ein Ehepaar am Sonntagabend: Ein großer Fels hatte sich zwischen Blaustein-Arnegg und Klingenstein von einem Hang gelöst und war gegen das fahrende Auto gekracht.

Auf der Verbindungsstraße zwischen den Blausteiner Teilorten Arnegg und Klingenstein (Alb-Donau-Kreis) hat sich am Sonntagabend an einem Hang ein größerer Fels gelöst und ist gegen ein fahrendes Auto geprallt. Dort war gegen 18:30 Uhr laut Polizei ein Ehepaar in seinem Auto unterwegs. Der Felsbrocken, mit einem Durchmesser von etwa 70 Zentimetern, stürzte auf die Straße und krachte gegen das Auto. Dabei wurde die Vorderachse beschädigt.

Warum der Fels bei Blaustein herunterstürzte, wird untersucht

Das Ehepaar, das in dem Auto saß, hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon. Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden. Warum sich der Fels gelöst hat, ist nach weiteren Angaben eines Polizeisprechers unklar.

Die Straßenverkehrsbehörde hat im Laufe des Montagvormittags überprüft, warum der Felsbrocken auf die Straße rollte und ob sich weitere Steine lösen könnten. Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mitteilte, ist weiteres loses Material entfernt worden. Die Experten vermuten, dass sich das Gestein durch den schnellen Wechsel von Frost und Tauwetter löste. Die Straße zwischen Blaustein-Arnegg und Blaustein-Klingenstein ist inzwischen wieder für den Verkehr frei gegeben worden.