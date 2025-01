Das Gesundheitsamt in Ulm hat die Warnung vor einer Infektion mit Meningokokken aufgehoben. Ein erkranktes Kind hatte vor gut einer Woche auf einem Indoorspielplatz gespielt.

Eine beruhigende Nachricht für besorgte Eltern: Nach einem Fall von Meningokokken B in Ulm hat das Gesundheitsamt für Ulm und den Alb-Donau-Kreises Entwarnung gegeben. Vor gut einer Woche hatte ein infiziertes Kind auf einem Indoorspielplatz im Ulmer Stadtteil Böfingen gespielt. Eltern, deren Kinder zeitgleich auf dem Spielplatz waren, hatte das Gesundheitsamt zum Arztbesuch aufgefordert.

Gesundheitsamt erwartet keine weiteren Infektionen mit Meningokokken

Per NINA Warn-App hat das Gesundheitsamt am Vormittag Entwarnung gegeben. Seit dem Fall am Samstag vor einer Woche sei bei keinem weiteren Kind eine Meningokokken-Infektion festgestellt worden. Zahlreiche besorgte Eltern waren in den vergangenen Tagen mit ihren Kindern zum Haus- und Kinderarzt gegangen. In allen Fällen fielen die Tests negativ aus. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass sich keine weiteren Kinder infiziert haben.

Das betroffene zweijährige Kind wird mittlerweile im Krankenhaus behandelt. Es ist an einer schweren Hirnhautentzündung (Meningitis) erkrankt. Wo sich das Kleinkind mit dem Erreger angesteckt hat, ist nicht bekannt.

Meningokokken besonders für junge Menschen gefährlich

Meningokokken werden am häufigsten als Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen, etwa durch Husten oder Niesen. Die Erreger verursachen eine Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung. Für Meningokokken-Infektionen sind besonders Säuglinge im ersten Lebensjahr, Kleinkinder und Jugendliche gefährdet.

Was sind Meningokokken? Meningokokken verursachen in der Regel eine eitrige Hirnhautentzündung. Die Krankheit wird am häufigsten von Mensch zu Mensch als Tröpfcheninfektion übertragen. Besonders gefährdet für Meningokokken-Infektionen sind Säuglinge im ersten Lebensjahr, Kleinkinder und Jugendliche. Typische Symptome sind hohes Fieber, Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit und Trübung der Bewusstseinslage. Außerdem können eine schmerzhafte Nackensteifigkeit, Erbrechen oder mitunter sogar Krampfanfälle auftreten. Besonders gefährlich: Die Symptome könne einem grippalen Infekt ähneln. Schon beim Verdacht auf eine Meningokokken-Infektion sollen Erkrankte sofort ins Krankenhaus und sich dort von einem Arzt untersuchen lassen. Dadurch könne schnell mit einer Behandlung reagiert werden. Meningokokken können in jedem Alter aufreten. Das höchste Erkrankungsrisiko haben Säuglinge, gefolgt von Kindern im Alter von ein bis vier Jahren. Die meisten Todesfälle treten bei Säuglingen und Kleinkindern auf. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Säuglingen ab dem Alter von zwei Monaten eine Standardimpfung gegen Meningokokken. Quelle: Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Stadt Ulm, Ständige Impfkommission,

Hohes Fieber, Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit und Trübung der Bewusstseinslage sind typische Symptome einer Meningokokken-Erkrankung. Beim Verdacht auf eine Infektion sollen Erkrankte laut Gesundheitsamt Ulm sofort ins Krankenhaus und sich dort von einem Arzt untersuchen lassen.