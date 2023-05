Stellenabbau: Ellwanger Batteriehersteller VARTA informiert Belegschaft

per Mail teilen

In Ellwangen findet am Mittwochnachmittag die letzte von vier Betriebsversammlungen beim angeschlagenen Batteriehersteller VARTA statt. Wie viele Beschäftigte müssen gehen?

Die VARTA-Konzernspitze wird die Beschäftigten des mit zirka 1.400 Beschäftigten größten Unternehmensbereichs über die vorgesehenen Umstrukturierungen und den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen informieren. Wie detailliert die Informationen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Bei den bisherigen drei Betriebsversammlungen an den Standorten Dischingen und Nördlingen sowie bei VARTA Consumer Batteries hatte die Geschäftsleitung nicht mitgeteilt, in welchen Unternehmensbereichen wie viele Stellen gestrichen werden, teilte ein Sprecher der IG Metall dem SWR mit. Auch der Betriebsrat habe bisher keine detaillierten Informationen.

Weltweit sollen 800 Stellen gestrichen werden

VARTA hat bisher lediglich mitgeteilt, dass an den drei deutschen Standorten in Ostwürttemberg und dem benachbarten Bayerisch Schwaben 390 Stellen gestrichen werden, verteilt auf dieses und das kommende Jahr. Die IG Metall geht davon aus, dass letztlich noch mehr Stellen wegfallen werden. Weltweit will VARTA rund 800 Arbeitsplätze abbauen.

Die Konzernspitze gibt rasant gestiegene Energie- und Rohstoffpreise wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die finanzielle Schieflage von Varta an. Außerdem sei das Geschäft mit kabellosen Mini-Kopfhörern deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Das habe im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn einbrechen lassen. Varta hat im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Euro Verlust gemacht.

Umsatzerwartung um zehn Prozent gesenkt

Die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr kann die VARTA-Geschäftsführung nach eigenen Aussagen nur schwer einschätzen. Die Umsatzerwartung hat der Batterieproduzent zuletzt um zehn Prozent gesenkt: Von 880 Millionen auf 870 Millionen Euro.