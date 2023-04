Der angekündigte Stellenabbau beim Batteriehersteller VARTA in Ellwangen hat Bestürzung hervorgerufen. Die IG Metall fordert Klarheit, der Oberbürgermeister spricht von "schlechten Nachrichten".

Die Nachricht von der geplanten Streichung von 390 Stellen beim Batteriehersteller VARTA in Ellwangen (Ostalbkreis), Dischingen (Kreis Heidenheim) und im bayerischen Nördlingen hatte bereits am Dienstagabend für Schlagzeilen gesorgt. Damit war klar: VARTA macht bei der Restrukturierung und bei den bereits angekündigten Einsparungen Ernst. 240 Stellen sollen in diesem Jahr gestrichen werden, 150 im kommenden Jahr. Darüber hinaus will VARTA befristete Verträge nicht verlängern und auf diese Weise weltweit 410 Arbeitsplätze streichen, davon werden offenbar auch die drei deutschen Standorte betroffen sein.

Der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher glaubt trotz des angekündigten Stellenabbaus an die Zukunft des Batteriekonzerns Varta. Pressestelle Stadt Ellwangen

Zwischen Fassungslosigkeit und Hoffnung schwankt denn auch derzeit das Stimmungsbarometer in Ellwangen, dem Hauptstandort von VARTA. Wie konnte das Unternehmen, das noch vor kurzem Rekordgewinne erzielt hat, so in die roten Zahlen rutschen, fragen sich nicht nur Bürgerinnen und Bürger. Der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) spricht, was den angekündigten Stellenabbau bei VARTA angeht, von schlechten Nachrichten.

"Das ist natürlich kein schönes Signal, das momentan vom Hauptsitz von VARTA hier in Ellwangen ausgesendet wird."

Dennoch ist Dambacher von der Zukunft des Batteriekonzerns überzeugt. Die Tatsache, dass alle Banken hinter dem Restrukturierungskonzept stünden, sei für ihn ein wichtiges Signal. Auch die neue Unternehmensführung habe sicherlich mit diesem Konzept die notwendigen Schritte eingeleitet, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu setzen. "Aber es sind harte Maßnahmen, die jetzt natürlich sehr, sehr viele Familien auch direkt treffen werden. Das wird sich unmittelbar auf den einen oder anderen auswirken, das bedauere ich sehr", sagte der Ellwanger Oberbürgermeister.

IG Metall Ostwürttemberg fordert volle Transparenz von VARTA

Gewerkschaftssekretär Fabian Fink von der IG Metall Ostwürttemberg kritisierte, dass sich die Geschäftsleitung von VARTA bislang noch nicht zu dem geplanten Stellenabbau geäußert habe.

"Die Verlautbarungen, dass bereits Gespräche mit Gewerkschaft und Betriebsrat angelaufen wären, sind völlig falsch, die können wir nur dementieren."

Es habe bisher auch kein Gespräch zwischen der IG Metall und dem Unternehmen stattgefunden. "Von daher hatten wir keine Informationen im Vorfeld und müssen nun erstmal die Zahlen hinnehmen, wie sie uns vorgelegt wurden." Dass es zu einem Stellenabbau kommen könnte, war bereits in dem im März mit den Banken und dem Mehrheitsaktionär vereinbarten Umbaukonzept angeklungen, völlig überraschend kämen die angekündigten Veränderungen deshalb nicht, sagte Fink dem SWR.

Im Laufe der Woche werden an den Standorten Ellwangen und Dischingen Betriebsversammlungen stattfinden. Der Gewerkschaftssekretär hofft auf Antworten und fordert die VARTA-Geschäftsleitung - von der es am Mittwoch keine Stellungnahme gab - auf, alle Karten auf den Tisch zu legen und die Belegschaft umfassend zu informieren.

Am Dienstag hatte VARTA die vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt: Demnach hat der Batterie-Konzern 200 Millionen Euro Verlust gemacht, was aber auch an einer außerplanmäßigen Abschreibung liegt, teilte VARTA mit. Am Freitag soll die Geschäftsbilanz für 2022 vorgestellt werden. VARTA beschäftigt weltweit 4.700 Mitarbeitende.

Batterieforschungsexperte: VARTA-Management mit "keiner guten Hand"

Nach Einschätzung des Batterieforschungsexperten Maximilian Fichtner vom Ulmer Helmholtz-Institut ist das Geschäft bei VARTA eingebrochen, weil es zunehmend Mitbewerber bei Mikrobatterien gibt. Lange Zeit habe VARTA gut von dem Geschäft mit den kleinen Batterien gelebt, die etwa in Kopfhörern von Apple verbaut werden. Außerdem habe Porsche als möglicher Großkunde beschlossen, die Rundzellen von VARTA nicht zu kaufen, sondern eigene Systeme zu entwickeln und zu bauen. Hinzu kamen laut Fichtner hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie ein neues Management mit "keiner besonders guten Hand".