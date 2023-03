per Mail teilen

Der Batteriehersteller Varta aus Ellwangen (Ostalbkreis) muss wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten möglicherweise Stellen abbauen. Das Unternehmen könne aber saniert werden, wenn es spart.

Der Ellwanger Batteriehersteller Varta muss sparen - bei der Beschaffung und beim Personal. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Seit Dezember sind 500 Beschäftigte am Standort Nördlingen (Kreis Donau-Ries) in Kurzarbeit.

Batteriehersteller Varta: Kostensparprogramm hilft bereits

Wie das Sparpaket genau aussieht, ist noch unklar. Die Gespräche mit den Banken seien aber weit fortgeschritten, heißt es von dem Unternehmen. Das von Banken in Auftrag gegebene Gutachten sieht für Varta eine Wachstumsperspektive - wenn Varta bei Beschaffung und Personal spare und neues Kapital beschaffe. Dies soll unter anderem aus dem Verkauf neuer Aktien geschehen. Unternehmenssprecher Christian Kucznierz äußerte sich jedoch nicht dazu, wie viel Personal abgebaut werden soll.

Die IG Metall kommentierte die Sparpläne so: Es sei ein weiter Weg, bis tatsächlich Stellen abgebaut würden. Zuvor gebe es noch andere Instrumente, um beim Personal Kosten zu sparen. Kostensenkungen seien über die bereits eingeführte Kurzarbeit zu erreichen oder indem man befristete Verträge nicht verlängert.

Gründe für die Turbulenzen: Varta sieht Ursache in Ukraine-Krieg

Eigentlich müssten ja angesichts der Elektrifizierung von Fahrzeugen und angesichts des Bedarfs an Akkus goldene Zeiten für die Batterietechnik herrschen. Aber Varta führt die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine an: Energie und Rohstoffe seien extrem teuer.

Pläne für eine neue Batteriefabrik für Hochleistungsbatterien, die in Autos zum Einsatz kommen, hat Varta zunächst auf Eis gelegt. Dennoch beliefert das Unternehmen einen Autobauer mit Batterien. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Porsche handeln.

Produktion von Knopfzellen ist weniger einträglich als gedacht

Auch die Nachfrage nach Knopfzellen für Kopfhörer sei stark gesunken. Varta wurde zwar Zulieferer für die "AirPods" von Apple. Zwischenzeitlich mischen aber viele Hersteller von Knopfzellen auf dem Markt mit - zuungunsten von Varta.

Dennoch bestünden nach Ansicht von Varta gute Chancen für die Sanierung: Mit der Ausgabe von bis zu vier Millionen Aktien werde ein Erlös von 50 Millionen Euro angestrebt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Unternehmen will mit dem Geld neue Produkte auf den Markt bringen, darunter Energiespeichergeräte. Das sind Geräte, die Hausbesitzer brauchen, wenn sie den Strom ihrer Photovoltaikanlage speichern wollen.

Auch der Batterieforschungsexperte Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm sieht Varta auf einem guten Weg: Mit den richtigen Entscheidungen werde das Unternehmen wieder auf die Beine kommen, so seine Einschätzung. Varta sei innovativ und bringe die nötigen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft in der Batterieherstellung und der nachhaltigen Energiespeicherung mit.