Tragisches Ende einer Bergtour in den Schweizer Alpen: Zwei Frauen aus dem Ostalbkreis sind mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Eine 45-Jährige kam dabei ums Leben.

Bei einem Bergunfall in den Schweizer Alpen am Montag ist eine 45-jährige Frau abgestürzt und gestorben. Eine 61 Jahre alte Begleiterin aus der achtköpfigen Wandergruppe kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide kommen nach Informationen der "Schwäbischen Post" aus dem Ostalbkreis.

Wandergruppe laut Polizei nicht angeseilt

Die Kantonspolizei Wallis bestätigte gegenüber dem SWR den tödlichen Unfall, wollte sich zur genauen Herkunft der Frauen aber nicht äußern. Das Unglück passierte demnach bereits am Montag. Nach Angaben der Polizei waren die acht Wanderer bei ihrer Tour nicht angeseilt.

Eine Gruppe von acht Bergsteigern war auf dem Westgrat des 4.000 Meter hohen Lagginhorns unterwegs. Beim Abstieg seien plötzlich zwei Frauen kurz nacheinander in die Tiefe gestürzt.

Rettungskräfte mit Hubschraubern im Einsatz

Rettungskräfte, die mit zwei Helikoptern im Einsatz waren, konnten bei einer 45-jährigen Frau nur noch den Tod feststellen. Die andere, eine 61-Jährige, wurde schwer verletzt ins Spital nach Bern geflogen. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Wallis untersuchen jetzt den Fall.