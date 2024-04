per Mail teilen

Ein Bergsteiger ist bei einem Unfall am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Der 20-jährige Mann stammt aus dem Kreis Neuwied.

Der Mann und seine zwei 19 und 24 Jahre alten Begleiter waren im Abstieg von der Südspitze über ein Schneefeld abgerutscht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die dreiköpfige Gruppe verlor demnach die Kontrolle und stürzte mehrere Hundert Meter über eine steile Felswand ab.

Schlechter Handyempfang am Berg

Der 20-Jährige überlebte den Sturz am Mittwochnachmittag nicht. Die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt. Wie es in der Polizeimitteilung weiter hieß, konnten die zwei Begleiter wegen schlechten Handyempfangs erst im weiteren Abstieg einen Notruf absetzen.

Ermittlungen zum Unfall am Watzmann

Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Begleiter wurden per Rettungshubschrauber ins Tal zurückgebracht. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Bergung des Leichnams. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.