Wie angekündigt läuft seit dem frühen Montagmorgen der Bauernprotest. An vielen Stellen in der Region von der Ostalb bis nach Oberschwaben blockieren Traktoren den Verkehr.

Die Landwirte haben angekündigt, an ihrem flächendeckenden Protest festzuhalten - und das machen sie auch. Wer am Montagmorgen mit dem Auto unterwegs ist, braucht vielerorts Geduld.

Betroffen sind vor allem Zu- und Abfahrten auf Bundesstraßen und Autobahnen. Traktoren haben sich in der ganzen Region versammelt. So befinden sich laut Polizei etwa 30 Traktoren zwischen den Kreisverkehren an der A7-Auffahrt bei Nersingen im Kreis Neu-Ulm. Auch die Bundesstraßen an den A7-Zufahrten im Kreis Heidenheim sind blockiert. Bei Seligweiler an der A8 blockieren etwa 100 Traktoren die Auffahrten. Hier ist kein Durchkommen möglich - weder auf die Autobahn, noch über die Bundesstraße. Es haben sich kilometerlange Staus gebildet.

Spontane Aktionen auch in der Ulmer Innenstadt

Manche Demonstrationszüge sind angemeldet, andere nicht. Die Landwirte stehen nicht nur an den Autobahnen, auch an anderen Orten starten sie "spontane", unangemeldete Aktionen. In der Ulmer Innenstadt waren am Montagmorgen rund zehn Traktoren unterwegs und machten mit einem lauten Hupkonzert auf sich aufmerksam. Der Verkehr lief nur noch in Schrittgeschwindigkeit.

"Spontaner" Bauernprotest in der Innenstadt von Ulm. SWR Jannik Volz

Autofahrer haben trotz der langen Staus auch Verständnis für die Proteste und Blockaden geäußert. Das ergab ergab eine SWR-Umfrage an der Raststätte Seligweiler bei Ulm.

Auf der A8 selbst ist wenig los, denn die Menschen kommen gar nicht auf die Autobahn. Und wer es einmal auf eine Bundesstraße oder Autobahn geschafft hat, steht vor dem Problem, sie wieder zu verlassen. Denn auch vor den Abfahrten gibt es oft kilometerlange Staus.

Neben Autobahnzufahrten sind viele Bundesstraßen blockiert

Im Alb-Donau-Kreis liegt ein Protest-Schwerpunkt in Ehingen. Rund um die Stadt sind alle drei Bundesstraßen, die B311, die B465 und die B492 blockiert.

Berufspendler, die ins Ulmer Donautal müssen, erwarten ebenso Beeinträchtigungen. Auf- und Abfahrten des Zubringers B30 sind teilweise blockiert. Auch das Jordanei bei Biberach ist blockiert. Von Biberach aus soll es ab 9 Uhr einen Zug über die B30 nach Laupheim geben. Im Ostalbkreis ist die B29 bei der A7-Zufahrt Aalen-Westhausen blockiert. Autofahrer müssen sich auch auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie auf der B290 zwischen Aalen und Ellwangen auf Behinderungen einstellen.