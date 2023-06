per Mail teilen

Die Gartenschau Balingen ist auf der Erfolgsspur: Noch ist nicht Halbzeit, aber die Schau hat schon 200.000 Besucher gezählt. Obwohl es kurz nach der Eröffnung ein Hochwasser gab.

Bald ist Halbzeit, aber die Erfolgsmeldung ist jetzt schon da: Die Gartenschau Balingen (Zollernalbkreis) hat zu Beginn der Woche ihre 200.000 Besucher empfangen, eine junge Familie aus Bad Liebenzell (Kreis Calw). Mit so viel Zuspruch in kurzer Zeit habe man nicht gerechnet und der sei auch ganz unabhängig vom Wetter von Anfang an hoch gewesen, sagten die Verantwortlichen dem SWR.

Das Gelände der Gartenschau in Balingen nach dem Unwetter mit Hochwasser. SWR Harry Röhrle, SWR

Hochwasser am dritten Tag

Dabei wäre der Anfang der Gartenschau fast ins Wasser gefallen. Am dritten Tag nach der Eröffnung zog ein Unwetter über die Schwäbische Alb. Der Pegel der Eyach stieg um 1,5 Meter. Das Hochwasser beobachtete die technische Geschäftsführerin der Gartenschau besorgt. Annette Stiehle stand bei den Wassergärten, einer der Attraktionen der Gartenschau.

"Da steigt der Puls, wenn man sieht, dass die Wassergärten urplötzlich gar nicht mehr da sind."

Man habe auch Treibgut gesehen, dass in hoher Geschwindigkeit unter der Brücke entlang gekommen sei, so Stiehle. Erst am nächsten Morgen haben man sehen können, ob Schäden da sind. "Als wir dann keine gesehen haben, war große Erleichterung".

Die Hochwasserschutzmaßnahmen, die man bei der Gestaltung des Geländes umgesetzt habe, hätten gegriffen, sagte Stiehle.

Blumen pflanzen bei größter Hitze

Wenige Wochen später musste die Gartenschau mit ihren über 22.000 Pflanzen die nächste Bewährungsprobe bestehen, sagt Ausstellungsleiterin Annette Stoll-Zeitler und meint die Hitze und Trockenheit. Vergangene Woche haben die Gärtner sogar mit Wasser aus dem Balinger Hallenbad gegossen.

Nach dem Hochwasser am Anfang längst wieder entspannt: Annette Stiehle SWR Bertram Schwarz

"Die Sommerflorware musste bei brütender Hitze gepflanzt werden. Und deshalb sind wir sehr stolz auf unsere Gärtner, die da dran geblieben sind, bei eben diesen sehr heißen Temperaturen."

Die Gärtner auf der Gartenschau Balingen sind unentwegt im Einsatz. SWR Bertram Schwarz

Über 600 Ehrenamtliche helfen

Beim Publikum beliebt sind in Balingen die vielseitigen Veranstaltungen auf den Bühnen, organisiert von Niko Skarlatoudis. Der Veranstaltungsmanager ist auch überrascht von dem Zusammenhalt, den mittlerweile viele der über 600 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer empfinden. Man fühle sich wie in einer großen Familie, so Skarlatoudis. Die Gartenschau Balingen wurde mit viel Prominenz Anfang Mai eröffnet. Sie läuft noch bis 24.September.