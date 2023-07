In der Balinger Stadthalle startete am Donnerstag die World-Press-Photo-Ausstellung 2023. Dort werden bis zum 13. August preisgekrönte Pressefotos aus der ganzen Welt gezeigt.

Die mehr als 100 Fotos, die seit Donnerstag in der Balinger Stadthalle hängen, zeigen wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres aus der ganzen Welt. Die World-Press-Photo-Ausstellung tourt durch 60 Städte, darunter auch Balingen (Zollernalbkreis). Sie ist bis 13. August dort zu sehen.

Fotoserie "Misshandelte Gewässer" ausgezeichnet

Die Fotos lassen die Menschen Szenen miterleben, die abseits der großen Weltereignisse passieren - so auch die von Anush Babajanyan. Die Armenierin wurde für ihr Langzeitprojekt in Zentralasien ausgezeichnet, es trägt den Titel "Misshandelte Gewässer". Auf einem ihrer Aufnahmen sitzen drei Frauen an einer heißen Quelle in Kasachstan. Um sie herum das ausgetrocknete Bett des Aralsees.

Das Foto von Anush Babajanyan zeigt drei Frauen an einer heißen Quelle in Kasachstan, im einstigen Bett des Aralsees, das heute nur noch aus Wüste besteht. National Geographic Society / Anush Babajanyan

Aus dem Aralsee in Kasachstan ist seit vielen Jahrzehnten Wasser entnommen worden, um die Anbauflächen für Baumwolle zu gießen - bis fast nichts mehr übrig blieb. Das Bild der drei Frauen zeigt, wie wertvoll jeder Tropfen Wasser in der Region geworden ist. Fotojournalistin Babajanyan hat diese Szene, wie viele andere, zufällig entdeckt. Oftmals komme sie mit Menschen ins Gespräch und fotografiere dann Situationen, die sie nicht erwarte, so Babajanyan.

Die World Press Photo Ausstellung ist von 20.7 bis 13.8 in Balingen zu sehen. SWR Peter Binder

Fotos in Balingen: ohne Künstliche Intelligenz erstellt

In Zeiten von künstlicher Intelligenz, in der viele Fotos durch Software hergestellt oder manipuliert werden, ist es der Kuratorin Julia Kozakiewicz wichtig zu sagen, dass bei dieser Ausstellung kein Foto verfremdet oder verändert wurde. Die Fotos zeigen die Realität, so Kozakiewicz.