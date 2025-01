Der Tiermasken-Umzug in Tübingen-Hirschau ist schon die zweite Fastnachtsveranstaltung in kurzer Zeit, bei der keine Hexen mitlaufen. Nur Narren in Tiermasken waren dabei.

Das kleine Dorf Hirschau ist am Sonntag aus allen Nähten geplatzt. Denn nach fünf Jahren Pause hatte die Narrenzunft Hirschau zur Fastnacht wieder einen Umzug organisiert, bei dem ausschließlich Narren mit Tiermasken mitgelaufen sind. Tausende Zuschauer säumten die Straßenränder entlang des Umzugs. Zum fünften Mal hatte die Narrenzunft zu solch einem Tiermaskenumzug eingeladen. Der erste fand 1992 statt. Ganz vorne sind die Hirschauer Narren, mit Lumpenkapelle und ihrem Hirschauer Narrenmarsch. Gefolgt sind ihnen die Esel aus Obernau, danach Wölfe, Dachse, Bären, Wildschweine, Steinadler - und natürlich Katzen. Getreu des von mehreren Zünften genutzten Narrenrufs "Horig, horig, horig isch die Katz". Auch die Zuschauer an den Straßenrändern waren tierisch unterwegs - zum Beispiel als Katzen. SWR Harry Röhrle Tiermasken aus dem ganzen Land in Hirschau Die Narren sind aus weit entfernten Ecken nach Hirschau zum Tiermasken-Umzug gekommen. Zum Beispiel aus Schwenningen, Esslingen oder dem badischen Bühl. Die rund 6.000 Besucher bei bestem Fasnetswetter waren begeistert. Auch wenn keine Hexen dabei waren. Oder vielleicht gerade deshalb. So konnten die Besucherinnen und Besucher den Umzug genießen, ohne zu fürchten, dass sie mit schwarzer Farbe angemalt oder ihre Schnürsenkel geklaut werden. Bären sind in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beliebte Figuren mit Tiermasken, wie hier beim Umzug in Hirschau. SWR Harry Röhrle Umzug mit Tiermasken in Hirschau kommt an In einem üblichen Umzug gehen die Tiermasken oft unter, weil die Hexen sehr präsent sind und mit wilden Aktionen auf sich aufmerksam machen. Der Hirschauer Zunftmeister Wolfgang Rieker sagte, dass die oft aufwändig hergestellten und beeindruckenden Tiermasken beim Hirschauer Umzug viel besser zur Geltung kommen. Eine Woche zuvor gab es in Hechingen-Boll im Zollernalbkreis ebenfalls einen Fasnets-Umzug nur mit Tiermasken. Der Strohbär ist eine besondere Tierfigur in der Fasnet, hier beim Umzug in Hirschau. Es braucht viel Zeit, um die Narren zu Bären einzubinden. SWR Harry Röhrle Hirschau hat Tiermasken und Hexen Das bedeutet nicht, dass die Hexen in Hirschau unbeliebt sind. Zwar haben auch die Hirschauer mit ihren "Feurigen Hunden" seit 1990 eine wilde Tiergruppe mit 30 Maskenträgern im Rudel. Aber schon 23 Jahre zuvor wurden die "Hirschauer Hexen " gegründet, mit Oberhexe, Lichthex, Zauberhex, Saufhex und vielen anderen. Die Hexenzahl wurde damals auf 16 beschränkt, was bis heute gilt. Das habe man getan, weil man keine Hexeninvasion wie an anderen Orten haben wollte, begründet die Narrenzunft die Beschränkung.

