Vollbesetzter Stocherkahn auf dem Neckar in Tübingen gekentert

Panik unter den Insassen hat am späten Samstagabend einen Stocherkahn auf dem Neckar zum Kentern gebracht. Alle Insassen wurden gerettet oder schafften es selbst ans Ufer.

Gegen 21:45 Uhr am Samstag blieb der vollbesetzte Stocherkahn zunächst an einem Ast hängen. Wie die Polizei mitteilte, fielen deshalb Fackeln, die an dem Kahn abgebracht waren, herunter. Daraufhin sei Panik ausgebrochen. Der Kahn sei ins Schwanken geraten und schließlich umgekippt.

Rettungskräfte im Einsatz, nachdem auf dem Neckar in Tübingen ein vollbesetzter Stocherkahn gekentert ist. SWR Martin Rottach

Niemand wurde bei dem Unglück verletzt

Alle 17 Insassen fielen ins kalte Wasser. Einigen von ihnen gelang es, sich ans Ufer zu retten. Die anderen wurden von Menschen aus einem anderen Stocherkahn und von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. An der Rettung und der Versorgung der nassen Stocherkahnfahrer waren rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG beteiligt.

Die Stocherkähne werden mit einer sogenannten Stocherstange fortbewegt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat (Symbolbild)

Die Tübinger Stocherkähne sind sechs bis zwölf Meter lange Flachboote und werden mit einer sogenannten Stocherstange fortbewegt. Die Stange dient dazu, das Boot vom flachen Neckarufer abzustoßen.