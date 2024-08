Sternschnuppen regnen über der Schwäbischen Alb

Was sind eigentlich Sternschnuppen und Perseiden?

Sternschnuppen sind Partikel aus dem Weltall, die beim Eindringen in die Atmosphäre verbrennen. Den Partikel selbst nennt man Meteorid. Was wir dann am Nachthimmel beobachten, ist der Schweif (Meteor), der bei der Verbrennung entsteht.

Die Perseiden sind Bruchstücke vom Kometen 109/Swift-Tuttle, der alle 133 Jahre die Sonne umkreist. Er hinterlässt regelrecht eine Spur an Partikeln im All, die dann als Perseidenregen in unserer Atmosphäre zu beobachten ist. Der Name "Perseiden" geht zurück auf das Sternzeichen Perseus, in dessen Nähe die Perseiden zu finden sind.