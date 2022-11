Superhelden touren über die Schwäbische Alb

Seit drei Jahren gibt es am Naturtheater Hayingen den "Spielclub_inklusiv". Am Samstag hatte sein erstes eigenes Theaterstück Premiere: "Superheroes". Jetzt ist er damit auf Tour.

Mit der Botschaft, dass in jeder und jedem Superheldenkräfte stecken, touren seit dem Wochenende 13 Amateurschauspielerinnen und -schauspieler mit und ohne Behinderung über die Schwäbische Alb und bringen ihre Alltagserfahrungen und Lebenseinstellungen auf die Bühne - und das ganz persönlich. Davon zeigte sich das Publikum bei der Premiere am Samstagabend in der Digelfeldhalle in Hayingen (Kreis Reutlingen) bewegt und berührt. Vor allem der Mut einiger Schauspieler, von ihrer Behinderung und Lebenserfahrung so persönlich zu erzählen, beeindruckte die Zuschauer.

Superheroes gegen Umweltverschmutzung und Krieg

In dem selbst entwickelten Theaterstück "Superheroes" zeigt die barrierefreie und generationsübergreifende Theatergruppe, was sie im Alltag beschäftigt: zum Beispiel nerviges Warten auf den Bus, Stress bei der Arbeit oder der Wunsch nach Frieden. Ihre Botschaft: In jedem Menschen schlummern Superheldenkräfte, mit denen man gegen Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung oder Konflikte angehen kann.

Andrea Piontek spielt Superheldin "Fritzi von der Alb". SWR Magdalena Knöller

Superhelden von der Schwäbischen Alb

Da ist zum Beispiel Superheldin "Fritzi von der Alb", gespielt von Andrea Piontek aus Münsingen-Buttenhausen. Als junge Frau erfuhr sie, dass sie die Wirbelsäulenerkrankung Morbus Bechterew hat. Ihre Superheldenkraft zieht sie aus der Musik und Kunst: auf der Bühne wie im echten Leben, sagte Piontek dem SWR. Für ihre beiden Schauspielkollegen Sabrina Schneck und Markus Kleinert steht vor allem der Spaß auf der Bühne im Vordergrund. Und die Abwechslung zum Alltag in der Werkstatt in Mariaberg, wo sie Kabel herstellen. Ihr Lachen steckt an im Publikum.

Das Theaterduo "marks&schleker", Silvie Marks und Johannes Schleker, leitet den Spielclub_inklusiv am Naturtheater Hayingen. SWR Magdalena Knöller

Inklusion auf der Bühne sichtbar machen

Seit drei Jahren gibt es den Spielclub_inklusiv am Naturtheater Hayingen. Das Künstlerduo marks&schleker hat ihn ins Leben gerufen und dafür Projektgelder unter anderem vom Landkreis Reutlingen und der Aktion Mensch eingeworben. Mit Theaterspielen wollen sie ganz unterschiedliche Menschen auf der Schwäbischen Alb zusammenbringen und Vielfalt sichtbar machen.

Spielclub auf Tour über die Alb

Entsprechend geht der Spielclub_inklusiv jetzt auf Tour: Am Dienstagabend ist er in Reutlingen im franz.K zu sehen, am Wochenende, 26. und 27. November, im Theater Lindenhof in Melchingen. Am Mittwoch, 30. November, spielt die generationsübergreifende Theatergruppe in der Mehrzweckhalle Mariaberg und am ersten Dezember-Wochenende in der Zehntscheuer in Münsingen und abschließend nochmal in Hayingen in der Digelfeldhalle.