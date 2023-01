Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in Rottenburg

In einer Firma in Rottenburg ist am Montagnachmittag Kohlenmonoxid ausgetreten. Sechs Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache war wohl ein Gabelstapler.

Am frühen Montagnachmittag war laut Polizei die Integrierte Leitstelle über mehrere verletzte Mitarbeiter der Rottenburger Firma informiert worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an. Eine 51-jährige Frau sowie fünf Männer im Alter von 37 bis 64 Jahren wurden zunächst von Notärzten versorgt und dann mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Polizei stellt Gabelstapler sicher Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war an einem Gabelstapler Kohlenmonoxid ausgetreten. Das hatte zu stark erhöhten Werten in dem Firmenkomplex gesorgt. Der wurde deshalb von der Feuerwehr belüftet. Den Gabelstapler stellte die Polizei für eine Begutachtung sicher. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.