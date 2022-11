Gasaustritt: Hallenbad in Bietigheim-Bissingen geräumt

Das Hallenbad Bietigheim-Bissingen ist am Montagabend geräumt worden, weil dort eine Chemikalie ausgetreten war. Badegäste beschwerten sich über Atemwegsreizungen.

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr sind laut Polizei in einem Hallenbad in Bietigheim-Bissingen Chemikalien ausgetreten. Das Bad am Viadukt musste demnach komplett geräumt werden. Mehrere Badegäste hätten über Atemwegsreizungen geklagt. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot von 27 Fahrzeugen und 84 Einsatzkräften angerückt.

14 Menschen mit leichten Atemwegsreizungen

Vermutlich sei Natronlauge freigesetzt worden, die zur Beckenreinigung genutzt wird, so die Polizei. Konzentrierte Natronlauge wirkt auf der Haut stark ätzend. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus. Insgesamt haben sich laut Polizei 14 Menschen über leichte Atemwegsreizungen beklagt. Nachdem der Rettungsdienst sie untersucht habe, konnten die Betroffenen aber wieder nach Hause gehen.