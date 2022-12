Mann in Albstadt-Ebingen nach Schießerei gestorben

Der Mann, der durch Schüsse in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Nach einer Schießerei in Albstadt-Ebingen ist ein Mann gestorben. Der 23-Jährige wurde am Mittwochmittag auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er am Mittwochnachmittag gestorben, teilte die Polizei mit. In der Nähe des Tatorts sei ein Verdächtiger festgenommen worden. Bei ihm ist eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt worden, so eine Sprecherin der Polizei.

#AE211222 #Polizeieinsatz in #Albstadt-#Ebingen Meldung über #Schüsse im Bereich des #Ziegelplatz. Dort wurde ein schwer verletzter Mann gefunden und in Klinik geliefert. Ein #Tatverdächtiger wurde festgenommen, eine Schusswaffe sichergestellt. 1341 https://t.co/Njb14jFJII

Der Tatort in der Stadt wurde weiträumig abgesperrt. Für die Bevölkerung gab es keine Gefahr. Weitere Details nannte die Sprecherin noch nicht. Die Polizei ermittelt nun, in welcher Beziehung das Opfer und der 52-jährige Verdächtige zueinander standen.