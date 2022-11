Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht zum 84. Mal. Auch in Hechingen und Tübingen brannten Synagogen ab oder wurden zerstört. Viele Menschen gedenken der Geschichte.

Am 9. November 1938, also vor 84 Jahren, brannten die Nationalsozialisten Synagogen nieder und zerstörten systematisch jüdische Geschäfte. Dieses Ereignis ging als Reichspogromnacht in die Geschichte ein. Überall in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald gedenken daher Vereine und Institutionen der Geschichte der Juden.

In der Alten Synagoge Hechingen tragen Armin Huttenlocher und Jean-Christophe Schwerteck am Klavier am Mittwoch um 19:00 Uhr das Programm "Bis Ihr am Klang zerschellt!" vor. Dabei geht es um die Erzählung einer jüdischen Familie nach einer wahren Begebenheit. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Synagoge Hechingen blieb vom Feuer verschont

Die jetzige Synagoge Hechingen an der südöstlichen Ecke der ummauerten Stadt geht auf ein Haus in der Goldschmiedstraße zurück, dass die jüdische Gemeinde im Jahr 1742 kaufte und als Synagoge einrichtete. An der Stelle dieses Vorgängerbaues errichtete die jüdische Gemeinde Hechingens im Jahr 1767 in der Goldschmiedstraße eine neue Synagoge an der Stadtmauer. Vom 9. auf den 10. November 1938, in der sogenannten Kristallnacht, wurde die gesamte Inneneinrichtung der Synagoge von Hechinger und Reutlinger SA-Männern völlig zerstört. Vermutlich wegen der engen Bebauung und der angrenzenden Häuser wurde die Synagoge nicht in Brand gesetzt.

Synagoge Hechingen vor der Zerstörung (Hohenzollerisches Landesmuseum). SWR Hohenzollerisches Landesmuseum

Veranstaltungen zum Gedenken an Juden und Synagoge in Tübingen

Auch Tübinger Institutionen, Vereine und Personen gedenken der Geschichte der Tübinger Juden und ihrer Synagoge mit einem Veranstaltungsprogramm. Zur Erinnerung an dieses Geschehen gestalten zum Beispiel die Stadt Tübingen, die Geschichtswerkstatt und weitere Kooperationspartner eine Gedenkveranstaltung. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 18 Uhr am Synagogenplatz in der Tübinger Gartenstraße.

Auch Antisemitismus heute wird Thema bei Gedenkveranstaltung sein

Rednerinnen und Redner erinnern an die Verfolgung und Ermordung Tübinger Juden und schlagen zugleich den Bogen zu aktuellen Ereignissen. Zum Gedenken und mit Blick auf das Thema Antisemitismus heute sprechen Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats, der Geschichtswerkstatt, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, der Jungen Geschichtswerkstatt und des Jugendgemeinderats.

Synagoge Tübingen wurde niedergebrannt

Die Synagoge in der Tübinger Gartenstraße stammt aus dem Jahr 1882. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 demolierten und plünderten SA- und SS-Männer im Zuge des angeordneten Pogroms das jüdische Bet- und Lehrhaus. Auf Befehl des Kreisleiters setzten drei untergeordnete NSDAP-Funktionäre in den frühen Morgenstunden den Innenraum in Brand. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Fünf Tübinger Juden wurden anschließend verhaftet und für mehrere Wochen nach Dachau verschleppt.

Holzkunstwerke des Künstlers Felix Votteler sind im Landratsamt Tübingen ausgestellt. Anlass ist das Gedenken an die Reichspogromnacht. SWR Bertram Schwarz

Ausstellung im Landratsamt: Erinnern mit Holz

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht erinnert die Ausstellung "Rooted Memories - Erinnern mit Holz vom Jüdischen Friedhof" im Tübinger Landratsamt. Zu sehen sind drei Holzskulpturen, aus Eschenholz: eine Dose, eine Vase, eine Kugel. Die drei Objekte des Tübinger Künstlers Felix Votteler sind aus dem Holz einer 153 Jahre alten Esche gefertigt, die im Zuge der Sanierung des Jüdischen Friedhofs in Wankheim (Kreis Tübingen) gefällt werden musste. Die Dose symbolisiert für Votteler die Geburt und die Verletzlichkeit. Die Vase steht für das Leben mit seinen Begegnungen und die Kugel für den Tod. Die Holzskulpturen sind bis Mitte Januar in der Glashalle des Tübinger Landratsamtes zu sehen.

Auch in Rottweil findet Gedenkveranstaltung statt

Auch in Rottweil findet eine Gedenkveranstaltung statt. Um 18 Uhr wird Stadtrat Arved Sassnick vor der ehemaligen Synagoge in der Kameralamtsgasse als Vertreter von Bürgermeister Christian Ruf eine kurze Ansprache abhalten. Anschließend spricht Gisela Roming vom "Verein Ehemalige Synagoge Rottweil e.V." zu den Gästen. Ein Ensemble der Musikschule sorgt für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung.

Yosyp Svobodin von der Israelitischen Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen spricht das Kaddisch-Gebet und Pfarrer Jürgen Rieger von der Katholischen Kirche Rottweil das christliche Friedensgebet.