In der Region Bodensee-Oberschwaben wird der Opfer der Reichspogromnacht der Nationalsozialisten am 9. November 1938 gedacht. Unter anderem im Kreis Biberach und in Konstanz finden Gedenkfeiern statt.

In einigen Kommunen am Bodensee und in Oberschwaben finden am Mittwoch Mahnwachen statt. In Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht ist die Synagogengemeinde Konstanz am Vormittag zu einer öffentlichen Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof zusammengekommen. Am 9. November 1938 wurde durch die SS die Synagoge in Konstanz niedergebrannt.

Auch die Initiative Stolpersteine ruft zu einer Mahnwache in Konstanz auf. Außerdem bittet sie Bürgerinnen und Bürger darum, ab 18 Uhr für eine halbe Stunde Stolpersteine in Konstanz zu putzen. Zum Gedenken an die Menschen, die von den Nazis ermordet wurden, sollen an jedem Stein Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt werden. Die Aktion findet zeitgleich bundesweit statt.

Judenverfolgung in Laupheim und Bad Buchau

Auch im Kreis Biberach, mit den großen jüdischen Gemeinden Laupheim und Bad Buchau, wurden Synagogen zerstört, jüdische Geschäfte geplündert, Menschen wurden verschleppt und ermordet, schreibt das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Biberach. Die Polizei habe nicht eingegriffen, heißt es weiter, kaum jemand habe den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geholfen. Sie waren schutzlos der Willkür des Staates und dessen Bürgerinnen und Bürgern ausgeliefert.

Schalom-Tage im Museum Laupheim beginnen

In Bad Buchau und in Laupheim finden um 18 Uhr auf dem jüdischen Friedhof Gedenkfeiern zur Reichspogromnacht statt. Im Museum Laupheim beginnen damit auch die Schalom-Tage. Das gemeinsame Gedenken an die Zerstörung der Laupheimer Synagoge stehe im Zentrum. Am 10. November gibt es im Museum eine thematisch passende Filmvorführung. Gezeigt wird der Film "Die Stille schreit".