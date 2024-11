In einem Supermarkt in Tuttlingen hat es am Donnerstag einen ungewöhnlichen Ladendiebstahl gegeben: Ein 17-Jähriger hat ein Quarkbällchen geklaut und sich daran verschluckt.

Ein 17-Jähriger soll am Donnerstag in einem Supermarkt in Tuttlingen direkt aus der Backwarentheke gegessen haben, wobei ihm ein Quarkbällchen im Hals stecken geblieben ist. Wie die Polizei mitteilte, nahm der junge Mann sich anschließend einen Energydrink aus einem Regal, um das Quarkbällchen herunterzuspülen. Dies stellte sich den Angaben zufolge aber als zwecklos heraus. Begleiter hilft dem 17-Jährigen mit Heimlich-Griff Laut Polizei half ihm ein Begleiter mit dem sogenannten Heimlich-Griff. Dabei stellt sich der Helfende hinter den in Not geratenen und umgreift ihn fest auf Bauchhöhe, wodurch der Fremdkörper herausbefördert werden soll. Daraufhin habe der 17-Jährige Quarkbällchen und Energydrink ausgespuckt, teilte die Polizeit mit. Den Polizeiangaben zufolge sei der 17-Jährige anschließend ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gegangen. Eine Streife habe ihn noch im Supermarkt kontrolliert und seine Personalien aufgenommen. Ihm drohe nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.