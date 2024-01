Ein Mann aus Bodelshausen muss sich am Landgericht Tübingen wegen mutmaßlichen Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die Mutter des gemeinsamen Kindes getötet zu haben.

Am Landgericht Tübingen beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 21-jährigen Mann aus Bodelshausen (Kreis Tübingen). Er soll im Juni des vergangenen Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Mössingen erschlagen haben. Laut Staatsanwaltschaft starb die junge Frau durch massive Gewalteinwirkung.

Kleine Tochter wurde zurückgelassen

Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt, weil auch die kleine Tochter der beiden während der Tat in der Wohnung war. Der Angeklagte soll die Einjährige nach der Tat in einem Nebenzimmer zurückgelassen haben. Ihm wird deshalb nicht nur Totschlag, sondern auch schwere Aussetzung vorgeworfen. Angehörige fanden das Mädchen und die Leiche ihrer Mutter erst am nächsten Tag.

Narrenzunft sammelt 20.000 Euro Spenden

Der Tod der 22-Jährigen hat die Menschen in Mössingen und Umgebung bewegt. Eine Reutlinger Narrenzunft, bei der die junge Frau Mitglied gewesen war, sammelte innerhalb weniger Tage 20.000 Euro für die Familie. Außerdem sollte ihr mit dem Geld eine Bestattung in ihrer Heimat Thailand ermöglicht werden. Die Narrenzunft beschrieb die Mössingerin damals als aufgeweckte und starke junge Frau.