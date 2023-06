Ein 21-jähriger Mann steht im Verdacht, seine frühere Lebensgefährtin getötet zu haben. Die 22-jährige Frau war am Montag leblos in ihrer Wohnung in Mössingen aufgefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 21-jährigen Mann. Die Beamten gehen von Femizid aus. Der Mann könnte für den Tod seiner Ex-Freundin verantwortlich sein und ist in Untersuchungshaft. Die 22-Jährige war am Montag leblos in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mössingen (Kreis Tübingen) aufgefunden worden. Angehörige der Frau hatten die Leiche entdeckt und die Polizei alarmiert.

Kleine Tochter war bei toter Mutter

Die eineinhalbjährige Tochter des ehemaligen Paares wurde ebenfalls in der Wohnung angetroffen. Das Kleinkind blieb unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen berichteten von früheren tätlichen Übergriffen in der Beziehung. Eine Obduktion ergab, dass das Opfer infolge massiver Gewalteinwirkung starb. Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe beschäftigt sich weiter mit dem Fall.