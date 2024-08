Kinder von Müttern mit Brustkrebs haben oft einen belastenden Alltag. Der "Pink Pony Tag" soll eine Auszeit mit Pferden sein und den Kindern Leichtigkeit und Hoffnung schenken.

In Rottenburg (Kreis Tübingen) hat der erste Pink Pony Tag der Organisation Pink Ribbon stattgefunden. Seit Jahren engagiert sich Pink Ribbon rund um das Thema Brustkrebs und seine Früherkennung. Dabei legt die Organisation den Fokus auf die Kinder der an Krebs erkrankten Mütter. In Rottenburg haben nun diese belasteten Jungs und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren mit den Angehörigen einen abwechslungsreichen Tag auf dem Marienhof in Rottenburg am Neckar gehabt. Unter den Gästen war auch Patientin Jacqueline Ferro aus Albstadt.

Begegnung mit Pferden schenkt Kindern Hoffnung

Für Jacqueline Ferro kam der Krebs aus dem Nichts. Eigentlich wollte die Familie gerade nach Sizilien fahren. Durch Zufall erhielt die Albstädterin bei einer Routineuntersuchung 2021 die Diagnose Brustkrebs. Besonders schwierig war es für ihre vier Kinder. Der Gedanke daran, dass ihre Mama ernsthaft krank ist, zog ihnen den Boden unter den Füßen weg. Mittlerweile ist ihre Mutter krebsfrei. Die Familie ging aber durch eine schwere Zeit. Es bleibt die Sorge, ob der Krebs nicht wieder kommt, erzählt Jacqueline Ferro dem SWR. Ein Tag wie dieser, schenke der Familie wieder Hoffnung und mache die Gedanken kurzzeitig frei. Mit dem Ponyreiten geht für Tochter Alessia ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Pferde sind ihre Lieblingstiere.

Illena, Enzo, Alessia und Jacqueline Ferro zusammen mit Mrs. World Dr. Julia Schnelle SWR Gerd Hagge

Mütter mit Krebs: Kinder sollen Auszeit bekommen

Einen Tag mal eine Auszeit von den Gedanken und der Verarbeitung des Krebses haben - das ist es, was sich Veranstalterin Christina Kempkes für die Familien wünscht. Kempkes und die ehemalige Profi-Reiterin Ute Holm haben das Konzept Pink Pony Tag erarbeitet. Die Kinder müssen dabei keine Reiter sein, sie sollen lediglich von der Begegnung mit dem Pferd profitieren.

Hugeisenwerfen auf dem Marienhof SWR

Pink Pony Tag Rottenburg: Familien konnten sich austauschen

Ein liebevoll gestaltetes Programm rund ums Pferd begeisterte in Rottenburg 15 Familien. Von Hufeisenwerfen, einem Hofrundgang, Stockpferd basteln bis hin zum Striegeln der Pferde und Ponyreiten war alles dabei. Dazu gab es reichlich Essen und Trinken. Eine beseelte Stimmung. Überall präsent: die rosa Schleife von Pink-Ribbon. Das Zeichen der Organisation, die sich für mehr Bewusstsein für das Thema Brustkrebs einsetzt. Aufmerksam machen auf die Vorsorge und gleichzeitig die Menschen zusammenbringen, die es betrifft, ist das Ziel der weltweiten Kampagne. In Rottenburg konnten sich viele betroffene Familien miteinander austauschen.

Mrs. World Dr. Julia Schnelle mit Kindern in der Pferdehalle SWR Gerd Hagge, SWR

Das Pferd als tierischer Therapeut

Ein ganz besonderer Überraschungsgast auf dem Rottenburger Marienhof: Julia Schnelle, die aktuelle Mrs. World und Botschafterin von Pink Ribbon. Schnelle ist Psychotherapeutin für Kinder und hat sich spezialisiert auf die Therapie mit Tieren. Die Fachärztin war wie Ute Holm Reit-Profi und kennt die positive Wirkung von Pferden auf Menschen. Ein Tag wie dieser ist für sie eine absolute Herzensangelegenheit. Für Veranstalterin Kempkes ist eine Wiederholung des Pink Pony Tags schon so gut wie sicher. Viel mehr noch: Die Veranstaltung war als Prototyp gedacht. Bald könnte es überall Pink Pony Tage geben und damit vielen weiteren betroffenen Familien eine Pause vom Karussell der Gedanken schenken.