Frauen dürfen vielleicht schon bald in den Bädern von Freudenstadt ohne Bikini-Oberteil baden. Eine Fraktion im Gemeinderat hatte den Antrag auf "oben ohne" gestellt.

Nach einer turbulenten Debatte hat der Freudenstädter Gemeinderat am Dienstag beschlossen, dass Frauen künftig "oben ohne" in Bädern in Freudenstadt schwimmen dürfen.

Oben-ohne-Baden ab Mai möglich

Sollte die jetzt noch anstehende Änderung der Bäderverordnung auch vom Gemeinderat abgesegnet werden, können Frauen schon im Mai im Freudenstädter Panorama-Bad, im Panorama-Freibad sowie im Waldschwimmbad in Kniebis und dem Hallenbad Wittlensweiler ihr Bikini-Oberteil ablegen.

Ein Bikinioberteil sollen Frauen im Schwimmbad in Freudenstadt bald nicht mehr tragen müssen (Symbolfoto). picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Stadtverwaltung war gegen "oben ohne"

Eine Fraktion im Gemeinderat hatte den Antrag auf "oben ohne" gestellt. Die Stadtverwaltung war dagegen. Auch weil die Bäderbetriebe befürchten, dass Frauen, die "oben ohne" baden, von anderen Besuchern angegafft und belästigt werden könnten. Das könnte wiederum zu einem höheren Personalaufwand führen. Außerdem fürchten die Stadtwerke, dass Gäste ausbleiben.

Ärger vor Ort und in den sozialen Netzwerken

Laut Christian Schebetka von den Stadtwerken wollen einige Nutzer die Bäder in Zukunft meiden. Schon vor der Entscheidung hätten sich Gäste über den Antrag beschwert und Briefe geschrieben, berichtet Schebetka. Darunter wohl Familien, die befürchten, dass ihre Kinder von dem Anblick verstört sein könnten. Der Beschluss für "oben ohne" sorgt auch in den sozialen Medien für rege Diskussionen. Einige Nutzer sprachen sich für den Beschluss aus und sprechen von Gleichberechtigung, andere sehen keinen Sinn in der neuen Regelung. Wieder andere befürchten, dass sich dadurch "ein bestimmtes Klientel" angezogen fühlen könnte.

Oberbürgermeister: Gibt wichtigeres als "Oben-Ohne-Frage"

Der Freudenstädter Oberbürgermeister Julian Osswald ärgert sich über das Aufreger-Thema. Es seien sehr viel wichtigere Themen im Gemeinderat besprochen worden als die "Oben-Ohne-Frage", sagte er dem SWR.

Bäderverordnung muss noch geändert werden

Zehn Räte stimmten beim "Oben-ohne-Antrag" dafür, zehn dagegen. Sechs Gemeinderäte enthielten sich. Damit gilt der Antrag als angenommen. Nun muss die Bäderverordnung geändert werden. Auch hier muss der Gemeinderat noch zustimmen. Erst dann können Frauen ihr Bikinioberteil wirklich ablegen.