Die Jungen Liberalen wollen, dass die FDP für Frauen attraktiver wird. Deshalb setzen sie sich beim Landesparteitag in Fellbach unter anderem für Oben-ohne-Schwimmen in Bädern ein.

Die Jungen Liberalen sehen großen Nachholbedarf bei der FDP: Bei den neuen Mitgliedern sind nur 20 Prozent Frauen. Mit mehreren Anträgen beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am heutigen Donnerstag will die FDP-Jugend nun der Mutterpartei auf die Sprünge helfen. Einer davon heißt: "Free the Nipples: Ungleichbehandlung von Frauen in Schwimmbädern beenden."

Kommunen sollen Kleiderordnung ändern

Max Kristmann, Landeschef der Jungen Liberalen, drängt darauf, dass die Kommunen als Träger der Schwimmbäder die Kleiderordnung ändern. "Warum müssen Frauen ihre Brust bedecken und Männer nicht?", fragte Kristmann im Gespräch mit SWR-Redakteur Henning Otte am Rande des Parteitags. Frauen müssten sich hier genauso frei entfalten können wie Männer.

Kein Zwang zu Oben-ohne-Schwimmen

Wichtig sei aber auch, dass niemand dazu gezwungen werde, "oben ohne" ins Schwimmbad zu kommen. Kristmann räumte ein, dass es für viele am Anfang ungewohnt sein würde. Solche Veränderungen bräuchten Zeit. Aber: "Es ist wichtig, dass es Normalität wird", sagte der Junge Liberale.

Es gebe schon eine Reihe von Orten, an denen Frauen und Männer in Bädern gleichbehandelt würden, so Kristmann. "Wir sind frohen Mutes, dass es immer mehr werden." Wenn es eine "kritische Masse" gebe, würden auch die anderen nachziehen.

Es sei zwar aktuell nicht das drängendste Thema, sagte FDP-Landeschef Michael Theurer der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Aber Theurer machte auch klar, dass er sich nie daran gestört hätte: "Ich hätte nichts dagegen."

Wird der Antrag überhaupt beraten?

Allerdings ist noch unklar, ob der Antrag beim Parteitag in Fellbach beraten wird. FDP-Landesgeneralsekretärin Judith Skudelny bezweifelte das am Mittwoch. Die Zahl der Anträge sei zu groß, die Zeit zu knapp, sagte Skudelny der Deutschen Presse-Agentur.

Es handle sich um ein sehr provokant dargestelltes Thema, aber die Debatte müsse dringend geführt werden. "Jeder muss schwimmen können, wie er möchte", so Skudelny. Beim Gemeindetag Baden-Württemberg habe das Thema bisher noch keine Rolle gespielt, sagte ein Sprecher dem SWR.

Fall in Göttingen Auslöser für Debatte

Im vergangenen Sommer wurde bundesweit darüber diskutiert, ob erlaubt werden soll, dass Frauen "oben ohne" baden. Auslöser war ein Fall in Göttingen. Dort dürfen nun zumindest am Wochenende alle Menschen ohne Oberteil baden. Auch die Stadt Freiburg hat ihre Kleidervorschriften geändert.