Gleich in zwei Städten im Zollernalbkreis finden am Sonntag Oberbürgermeisterwahlen statt. In Albstadt treten vier Kandidaten an. In Balingen stehen sieben Personen zur Wahl.

Sechs Männer und eine Frau stehen in der 35.000 Einwohner-Stadt Balingen auf dem Wahlzettel der Oberbürgermeisterwahl. Sie alle wollen Amtsinhaber Helmut Reitemann (CDU) beerben, der nach 16 Jahren nicht mehr antritt. Die Hauptstadt des Zollernalbkreises gilt als attraktive Einkaufsstadt. Sie richtet in diesem Jahr die Gartenschau aus. Balingens Stadthalle ist weit bekannt für Kunstausstellungen, Theater und Musik. Beobachter rechnen mit zweitem Wahlgang Der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Balingen ist aber ungewiss. Beobachter rechnen damit, dass es auf Anhieb für keinen der sieben Kandidaten zu einer absoluten Mehrheit reicht. Denn die aussichtsreichsten Bewerber kommen aus den Parteien, die auch im Gemeinderat am stärksten vertreten sind: CDU, Grüne und SPD. Spannende Wahl auch in Albstadt Auch in Albstadt wird es spannend: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann tritt nicht mehr an. Dafür kandidiert der CDU-Fraktionsvorsitzende des Gemeinderats, aber auch der parteilos kandidierende Baubürgermeister, sowie ein grüner Stadtrat und ein nach eigenen Angaben "spiritueller Meister". Sollte es in Albstadt am Sonntag kein Kandidat zur absoluten Mehrheit schaffen, gibt es zwei Wochen später eine Neuwahl. Dasselbe gilt für Balingen.