Das neue Hallenbad in Münsingen (Kreis Reutlingen) hat geöffnet. Es hat mehr als sieben Millionen Euro gekostet. Für die Menschen auf der Alb ist die Investition ein Glücksfall.

Wer in Münsingen auch bei frischeren Temperaturen schwimmen gehen möchte, kann jetzt in ein neues Hallenbad. Es liegt direkt neben dem Freibad. Mehr als 7,4 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. In der Schwimmhalle mit Kinder- und Familienbereich ist auch Platz für den Sport- und Schulbetrieb. Das Kombibecken hat klassische 25-Meter-Bahnen und einen Sprungbereich.

Moderne Technik: Quellwasser und Solarenergie

Ein Sprungturm, eine kleine Wohlfühloase und ein Schwimmbecken gehören zu der Ausstattung. Im Inneren kommt moderne Technik zum Einsatz, vor allem bei der Filterung, teilt die Stadt Münsingen mit. Bis zu 250.000 Liter Wasser kann die Maschinerie pro Stunde umwälzen. Außerdem verwendet das Hallenbad Quellwasser und Solarenergie. Der Bund hat das Bad mit rund zwei Millionen Euro bezuschusst. Der Neubau in Münsingen ist ein Glücksfall für die Menschen auf der Alb. Vielerorts verschwinden nämlich die Bäder. Der Grund ist immer der gleiche: Zu teuer, nicht wirtschaftlich.

Das neue Hallenbad in Münsingen hat viel zu bieten. Neben Sprungtürmen gibt es auch noch eine kleine Wohlfühloase und ein Schwimmerbecken mit vier Bahnen. Außerdem wird es mit modernster Technik betrieben. SWR Stadt Münsingen

Neues Hallenbad fördert regionales Handwerk

Besonders am Bau des neuen Hallenbads beteiligt, waren die Handwerker aus der Umgebung. "Mit 5,8 aus 7,4 Millionen konnten regionale Handwerksbetriebe angekurbelt werden", so Bürgermeister Mike Münzing bei der Eröffnung am Samstag.

Münsingens Bürgermeister Mike Münzing zeigt sich bei der Eröffnung des neu gebauten Hallenbad stolz: Durch das Projekt wurden auch die regionalen Handwerksbetriebe gefördert. SWR Stadt Münsingen

Münzing hat die ersten Schwimmbegeisterten herzlich willkommen geheißen. Am Sonntag ist das Hallenbad dann das erste Mal für Groß und Klein beim Familientag geöffnet gewesen.