Klimawende bringt neue Chancen fürs Handwerk

Klimawandel, Klimakrise, Klimawende – das sind nicht ausschließlich Horror-Schlagwörter. Alles rund ums Klima und seine Veränderung bedeutet auch: Anpassung und neue Chancen, auch am Arbeitsmarkt. Beispiel Handwerk: Da wandelt sich gerade so Einiges. Wer montiert Solarstrom-Anlagen? Wer installiert Wärmepumpen? Der Blick in die Zukunft - das sind jetzt die Berufe rund um die Energiewende. Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass gerade die neuen Klima-Jobs in den Bereichen Wind und Solar andere Kompetenzen benötigen. Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Jörg Dittrich gesprochen. Er ist Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und sagt, dass Dachdecker zum Beispiel künftig auch Solarstrom-Experten sein können, ebenso wie Elektriker zu Gebäudesystem-Experten werden können.