Freibad und Hallenbad zusammen: Metzingen bekommt ein Ganzjahresbad. Damit entscheidet sich der Gemeinderat gegen einen neuen Bürgerentscheid. Die Pläne waren lange umstritten.

Der Metzinger Gemeinderat (Kreis Reutlingen) hat am Donnerstag für das neue Ganzjahresbad gestimmt. Das Ergebnis der Abstimmung war eindeutig: 19 Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen hat es gegeben. Die Sitzung war wegen des großen Interesses an dem Projekt in die Stadthalle verlegt worden.

Damit ist das neue Schwimmbad beschlossene Sache. Dessen Pläne waren bis zuletzt umstritten. So wollten die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen neuen Bürgerentscheid. Der Bürgerentscheid aus dem Jahr 2018 war für das neue Ganzjahresbad ausgefallen. Doch seitdem hat sich viel getan.

Schwimmbad kostet über 60 Millionen Euro

Einerseits sind die Kosten für den Neubau stark gestiegen. Sie liegen schon jetzt bei über 60 Millionen Euro. Mit Puffer plant die Stadt laut eigenen Angaben knapp 70 Millionen Euro ein. Andererseits sind auch die Baupläne inzwischen verändert. Einzelne Schwimmbecken sind kleiner oder weggefallen. Und auch eines der zentralen Elemente, das sogenannte Cabriodach, wurde gestrichen.

Ursprünglich sollte das Hallenbad ein Dach bekommen, das man öffnen konnte. Diese Funktion kommt in den neuen Plänen nicht mehr vor. Auch ein Sprungbecken mit Sprungturm war geplant. Nun kommt lediglich ein Drei-Meter-Brett in das Sportbecken. Das Außenbecken wird ebenfalls kleiner: es bekommt vier Bahnen mit 25 Metern länge. Tübingen dagegen plant ein neues Hallenbad mit 50-Meter-Bahnen.

Der Grundriss des geplanten Ganzjahresbades in Metzingen zeigt die Schwimmbecken innen und außen. Ein Bürgerentscheid wegen des Schwimmbades ist nun vom Tisch. Stadt Metzingen

Gemeinderat Metzingen: Grüne wollten Bürgerentscheid

Unter anderem wegen der vielen Planänderungen wollten die Grünen im Metzinger Gemeinderat einen neuen Bürgerentscheid erreichen. Auch sind die Bau- und Betriebskosten gestiegen.

Zusätzlich habe sich die Ausgangslage verändert, sagte der Fraktionsvorsitzende, Georg Bräuchle, dem SWR: Durch die Inflation sei vieles teurer geworden, zudem gebe es mehrere andere Bau- und Sanierungsprojekte, die ebenfalls finanziert werden müssten. Vor der Entscheidung des Gemeinderats sagte Bräuchle dem SWR:

So, wie wir es begonnen haben, mit einem Bürgerentscheid, so sollten wir es auch fertig machen.

Mehrheit war bereits 2018 für das Ganzjahresbad

Bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2018 hatte sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Metzingen für das Ganzjahresbad ausgesprochen. "Wir machen jetzt nichts anderes, als den Bürgerentscheid von damals umzusetzen," sagte der Vorsitzende der Freien Wähler Vereinigung im Metzinger Gemeinderat, Stefan Köhler, dem SWR.

Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Regierungspräsidiums Tübingen. Wenn die vorliegt, soll ab Oktober 2025 gebaut und im November 2028 eröffnet werden.